Nuova illuminazione in piazza XX Settembre
Per esaltare nelle ore serali il monumento a Leopoldo II sono stati installati quattro proiettori a Led
È stato completato l’intervento di illuminazione del monumento a Leopoldo II in piazza XX Settembre, parte di un più ampio progetto di valorizzazione degli spazi pubblici. Per esaltare nelle ore serali il monumento sono stati installati quattro proiettori a Led, uno per ciascun angolo della struttura, assicurando un’illuminazione efficace, a basso consumo e con minore necessità di manutenzione. La nuova illuminazione migliora l’estetica e la sicurezza della piazza, valorizzando uno dei simboli storici del centro città.
