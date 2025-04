Nuovo look per la Biblioteca Guerrazzi

“Siamo particolarmente felici di aver avviato il recupero di uno dei luoghi della cultura livornese, ritrovo del cuore per migliaia di studenti e non solo”. Il sindaco Salvetti commenta così, a margine della inaugurazione del defibrillatore al piano terra, i lavori di restyling delle facciate della Biblioteca Guerrazzi. “Si tratta di un intervento su tutto il perimetro esterno – prosegue il dirigente del settore Cultura Giovanni Cerini – Ricordo che questa fino agli inizi degli anni Novanta è stata la sede del Museo Fattori che poi tra il 1993 e 1994 si è trasferito a Villa Mimbelli. Il trasferimento diede poi il via ai lavori che nel 2003 hanno portato alla inaugurazione della Biblioteca come la conosciamo oggi. Dal 2003 ad oggi la struttura è soggetta ad interventi mirati di conservazione e recupero riguardanti, per esempio, mosaici e affreschi. Mentre un intervento così complesso è il primo dal 2003″.

Condividi:

Riproduzione riservata ©