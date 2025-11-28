Nuovo percorso ciclabile lungo il parco delle Mura Lorenesi

Inaugurazione il 29 novembre

Il percorso parte da piazza Francesco Ferrucci (alla fine di via Garibaldi, dove va a ricongiungersi con la pista ciclabile di viale Ippolito Nievo) e attraversa il lato nord del parco pubblico Villa Glori (quindi l’area verde a nord delle Mura Lorenesi, lato via Mario Magnozzi) fino al cancellino di ingresso al parco posto in via Magnozzi, per poi proseguire in via della Bastia fino a piazza XI Maggio. Questo nuovo percorso ciclabile, da piazza XI Maggio si collegherà all’altro percorso in fase di realizzazione in via delle Cateratte, che a sua volta rappresenta il collegamento con il tratto di Ciclovia Tirrenica in costruzione in via Leonardo da Vinci e via Iacoponi.

Una volta completato, costituirà un asse ciclabile che assicurerà alla Ciclovia Tirrenica il collegamento, oltre che con il lungomare, anche con l’importante percorso ciclabile interno che si snoda da viale Ippolito Nievo. Il percorso lungo le Mura Lorenesi, trovandosi all’interno di un parco, sarà fruibile durante gli orari di apertura dei parchi pubblici cittadini (fino al 31 dicembre chiusura alle ore 17, apertura tra le ore 7.30 e le ore 8 tutto l’anno). Il cancello di via Magnozzi già rispetta questi orari. Il cancello di piazza Ferrucci, attualmente chiuso, sarà anch’esso affidato al servizio che si occupa dell’apertura e chiusura dei parchi comunali.

