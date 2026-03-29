Reset premiata al Festival dedicato all’amministrazione condivisa dei beni comuni

A ritirare il premio, in virtù delle attività portate avanti nel corso degli ultimi dieci anni, è stato il presidente Giuseppe Pera

Si è svolto ad Assisi il secondo Festival dedicato all’amministrazione condivisa dei beni comuni, un’importante occasione di confronto e valorizzazione delle buone pratiche promossa dalla Regione Umbria, in collaborazione con Apsus, il Comune di Assisi, l’Università degli Studi di Perugia e Anci. Nel corso dell’evento sono stati assegnati tre premi volti a riconoscere l’impegno e l’innovazione nei diversi ambiti della gestione condivisa dei beni comuni. Il premio dedicato ai Comuni è stato conferito al Narni, in provincia di Terni, per il lavoro svolto sul territorio. Il riconoscimento per le migliori idee è stato assegnato al Comune di Vicenza, mentre il premio dedicato alle associazioni è andato all’associazione Reset, in virtù delle attività portate avanti nel corso degli ultimi dieci anni.

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