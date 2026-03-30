Sicurezza in spiaggia, accordo tra balneari e Emergency Lab

Confcommercio Livorno lancia corsi gratuiti con un’attenzione particolare all’età pediatrica attraverso l'iniziativa Bimbi Sicuri on the Beach. Giovarruscio: "I nostri balneari sono presidi di sicurezza oltre che eccellenze turistiche. Fondamentale investire nella cultura della sicurezza tra le giovani generazioni"

di Martina Romeo

Presentata la collaborazione tra il Sindacato Balneari di Confcommercio Livorno ed Emergency Lab mirata al rafforzamento della sicurezza in spiaggia e al miglioramento della qualità dell’accoglienza turistica. Rivolto agli stabilimenti balneari del territorio, l’accordo prevede una serie di attività formative realizzate con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza e la preparazione degli utenti sui principali rischi legati alla permanenza in spiaggia. Il tutto, con un’attenzione particolare all’età pediatrica. Tra le prime iniziative in partenza, il corso gratuito “Bimbi Sicuri on the Beach”. “Questo progetto nasce da quando abbiamo iniziato a porre attenzione sulla sicurezza a 360° – apre la conferenza Cecilia Pellegrinetti, responsabile formazione Confcommercio Livorno – La collaborazione che nasce oggi con Emergency Lab è volta all’organizzazione di eventi che permettano l’acquisizione delle giuste competenze per la gestione di un’emergenza, pediatrica e non. Un grande valore aggiunto non solo per l’utenza, ma anche per lo stesso stabilimento balneare che ha così la possibilità di fidelizzare maggiormente i propri clienti”. I corsi, accessibili a tutti, sono snelli e veloci con contenuti di grande valore pratico come specificato dalla stessa Pellegrinetti. “Ci sarà un giorno, ancora da individuare, in cui Confcommercio pubblicizzerà l’inizio del corso. Saremo noi a prendere le iscrizioni, circa trenta. In caso di overbooking, siamo disposti a ripetere l’attività formativa”. “Con questo progetto vogliamo diffondere una cultura della prevenzione e della gestione corretta delle emergenze, – spiega il titolare di Emergency Lab, Massimiliano Barsotti – dando strumenti semplici ma fondamentali. Gli istruttori sono tutti istruttori qualificati della Salvamento Academy, parte del nostro centro di formazione. La maggior parte di essi sono sanitari, infermieri pediatrici, ostetriche o infermieri. I non sanitari vengono comunque tutti dalla formazione del soccorso, con anni di esperienza alle spalle”. Presente alla conferenza anche Alessio Giovarruscio, responsabile sindacale Confcommercio Livorno. “Noi, come Confcommercio, siamo sempre in prima linea sui temi della sicurezza diffusa e sulla prevenzione proprio perché il nostro lavoro è sì quello di tutelare le imprese e gli imprenditori ma, allo stesso tempo, siamo una realtà che si occupa di molto altro. – interviene Giovarruscio – I nostri balneari, punta di eccellenza del turismo toscano e nazionale, sono realtà che garantiscono non solo un’offerta turistica straordinaria, ma anche presidi di sicurezza garantiti. Questo è un progetto fatto da professionisti per i nostri bambini perché la cultura della sicurezza, come ci insegnano gli addetti ai lavori, è più facile e permeabile partendo dalle giovani generazioni”. “Vogliamo compiere un passo concreto nella direzione di una balneazione sempre più sicura e qualificata. – sottolinea infine Fulvietto Pierangelini, presidente Sib Confcommercio Livorno – I nostri stabilimenti non sono solo luoghi di svago, ma presidi fondamentali di accoglienza e tutela. Investire sulla formazione significa rafforzare il valore del nostro sistema balneare”. L’iniziativa si inserisce, quindi, nel percorso del Sib Confcommercio Livorno volto a sostenere le imprese balneari non solo per le questioni legali ed economiche, ma anche nel campo della formazione, dell’innovazione e della responsabilità sociale. Attraverso questa collaborazione, oltre alle iniziative gratuite, gli stabilimenti potranno offrire altri servizi aggiuntivi di grande valore come il BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) e il PBLSD (Pediatric Basic Life Support and Defibrillation), i quali insegnano le manovre di primo soccorso e l’uso del defibrillatore per rianimare adulti o bambini/ lattanti in arresto cardiaco. Per maggiori informazioni consultare il sito www.confcommercio.li.it, scrivere un’email a [email protected] o contattare il numero 0586 1761011.

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