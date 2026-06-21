Tuffo Pulito – Anima Blu, successo per l’iniziativa di pulizia agli Scogli Piatti

Decine di partecipanti hanno preso parte all’evento promosso da Comune di Livorno, CIBM e Blu Next Livorno insieme a numerose associazioni del territorio per la tutela dell’ambiente marino

Si è svolta nella mattinata di sabato 20 giugno, agli Scogli Piatti del Boccale, l’iniziativa “Tuffo Pulito – Anima Blu”, una giornata dedicata alla salvaguardia del mare e alla raccolta dei rifiuti lungo uno dei tratti più suggestivi della costa livornese. L’evento, promosso dal biologo Jacopo Querci e dall’ammiraglio Giordano Cottini, presidente dell’Associazione Canottieri Antignano, ha visto la partecipazione del Comune di Livorno, del CIBM – Centro Interuniversitario di Biologia Marina ed Ecologia Applicata “G. Bacci”, del progetto Blu Next Livorno e delle associazioni Canottieri Antignano, A-Mare, Hunters Trail ASD, Deep Instinct Freediving, Centro Surf 3 Ponti e della Biennale del Mare. Nessuna competizione e nessun cronometro, ma un obiettivo condiviso: prendersi cura del mare. Apneisti, canoisti, kayaker, praticanti di SUP e nuotatori hanno percorso il tratto di costa compreso tra il Boccale e Calignaia, individuando e raccogliendo i rifiuti presenti sui fondali e lungo la scogliera. L’iniziativa ha rappresentato un momento concreto di sensibilizzazione ambientale e di impegno civico, richiamando cittadini e appassionati del mare accomunati dalla volontà di contribuire alla tutela dell’ecosistema marino. “Portare via la propria plastica è un gesto semplice, ma se compiuto da migliaia di persone ogni estate può fare la differenza per il mare che amiamo. Più saremo, più forte sarà il messaggio”, hanno ricordato gli organizzatori nel corso della manifestazione. Il Comune di Livorno e il CIBM hanno ribadito l’importanza dei comportamenti quotidiani nella difesa dell’ambiente, sottolineando come il contributo più significativo che ciascuno può offrire sia quello di non abbandonare rifiuti e di riportare sempre con sé la plastica utilizzata durante le giornate al mare. Il CIBM, da anni impegnato nella promozione di attività di educazione ambientale e tutela dell’ecosistema marino, porta avanti anche il progetto Blu Next Livorno, attraverso il quale vengono organizzate iniziative sul territorio finalizzate a diffondere la cultura del mare, il rispetto degli spazi pubblici e una maggiore consapevolezza ambientale tra cittadini e visitatori.

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