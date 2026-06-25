Un successo la Cena Buona di Cna: donati 5.000 € a Volare senz’Ali

Oltre 300 commensali hanno partecipato alla serata solidale al Parco delle Sughere di Donoratico. Il ricavato è stato devoluto all'associazione livornese che sostiene bambini e adulti con gravi disabilità, grazie all'impegno dei volontari e al contributo degli sponsor

Trecento commensali e 5.000 euro di donazione all’associazione Volare senz’Ali di Livorno che si occupa di bambini ed adulti con gravi disabilità: sono i principali numeri della “Cena Buona” organizzata da Cna Livorno. Ma al di là dei numeri ci sono state le persone che con generosità e passione hanno dato vita ad una serata di solidarietà ed amicizia allietata dal coro Monday Girls del maestro Cristiano Grasso, presso il Parco delle Sughere di Donoratico. Volontariamente dipendenti e dirigenti di CNA hanno in questi mesi organizzato l’evento partecipando ai vari livelli dei corsi haccp per poi mettersi in cucina ed al servizio guidati dagli chef Paola Picchi e Matteo Donati. Ma c’è stata anche una parte più bella fatta dall’incontro fra i volontari di CNA e la realtà di Volare senz’Ali, andando a conoscere e sperimentare le attività dell’associazione nei locali all’angolo fra via Ascoli e via Kossuth, una esperienza davvero indimenticabile che ha ulteriormente motivato la riuscita dell’evento. Fondamentale l’aiuto degli sponsor che hanno contribuito ad affrontare le spese: Conad, Sbrocca, Terre dell’Etruria, Fattoria Casa di Terra, Panificio Balestri, Castagneto Banca 1910, Enegan, Wilma Socci fiorista, Filippo Il Gelataio. Alla serata hanno anche presenziato il presidente nazionale di Cna Dario Costantini, il presidente della Camera di Commercio e di CNA Grosseto Riccardo Breda, la sindaca di Castagneto Sandra Scarpellini e l’assessore alle attività produttive di Rosignano Giacomo Cantini.

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