Una panchina decorata all’Ardenza
Da destra Cinzia Mazzoni, Maria Cristina Salvini, Daniela Armani, Libera Camici, Mia Diop, Yasmine Cipriani, Marianna Pace
L'iniziativa nasce da un Patto di Collaborazione con il Comune e celebra la memoria delle donne che hanno fondato l'associazione Fidapa
Inaugurata, davanti al porticciolo di Ardenza, una panchina dedicata alla memoria delle socie fondatrici dell’Associazione Fidapa Bpw Italy, realizzata nell’ambito di un Patto di Collaborazione per l’amministrazione condivisa dei beni comuni. Alla cerimonia hanno partecipato la vicepresidente della Regione Toscana Mia Diop, la vicesindaca del Comune di Livorno Libera Camici, la presidente della sezione di Livorno Daniela Armani, la vicepresidente del distretto centro Maria Cristina Salvini, l’ex presidente nazionale Giuseppina Bombaci, l’ex presidente della sezione livornese Yasmine Cipriani e la vicepresidente della sezione di Livorno Marianna Pace. La panchina, decorata dalla pittrice Cinzia Mazzoni, raffigura una figura femminile bionda nei colori giallo e blu della federazione, mentre sulla seduta sono illustrati simboli delle arti e delle professioni a richiamo del nome dell’associazione: Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari.
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