Angelo Corbo incontra i cittadini e gli studenti di Collesalvetti

Il Comune promuove “La Memoria che Resta”: il 12 novembre un incontro pubblico con l'agente della scorta di Falcone e la presentazione del suo libro, il giorno successivo un appuntamento dedicato alle scuole per trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria e della lotta alla mafia

Un testimone d’eccezione, un’eredità di valori da custodire e trasmettere: il Comune di Collesalvetti promuove l’iniziativa “La Memoria che Resta”, che vedrà ospite Angelo Corbo, Ispettore Capo della polizia di Stato in quiescenza, agente della scorta di Giovanni Falcone, Medaglia d’oro vittima del terrorismo e sopravvissuto al drammatico attentato di Capaci del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. L’evento si articolerà in due distinti momenti di approfondimento e confronto, pensati per coinvolgere sia le nuove generazioni sia la cittadinanza tutta. Giovedì 12 novembre, ore 21.00, presso la Biblioteca Comunale “Chiara Cataldi”, la comunità è invitata all’incontro “Un dovere civile: la comunità incontra il testimone di Capaci”, uno spazio di riflessione collettiva aperto al pubblico per condividere memorie, emozioni e l’impegno verso i valori costituzionali. Nell’occasione, sarà presentato al pubblico il libro “Strage di Capaci paradossi, omissioni e altre dimenticanze”, scritto dallo stesso Corbo. Venerdì 13, alle ore 10.00, al Salone Parrocchiale “Giovanni Paolo II” di Collesalvetti, Angelo Corbo incontrerà le studentesse e gli studenti delle classi terze degli istituti comprensivi del territorio. “Custodi del futuro: i giovani a confronto con la Storia” sarà un momento formativo per far comprendere ai ragazzi, attraverso la voce di chi c’era, l’importanza della lotta alla mafia e della responsabilità individuale. “Accogliere Angelo Corbo – ha dichiarato l’Assessora alla Cultura Vanessa Carli – ha un significato profondo sul piano civile, educativo e sociale, oltre a rappresentare un momento di intensa partecipazione emotiva per tutti noi. Invitiamo i cittadini di ogni età a essere presenti a questo importante appuntamento di confronto e crescita collettiva”.

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