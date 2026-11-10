Ciclo Conferenze di Comunità: l’Associazione Gaia presenta “Dalla strada al mare. Viaggi, viaggiatori e rotte nel Mediterraneo antico”
Lunedì 16 novembre, alle 16.30, presso la Biblioteca Comunale “Chiara Cataldi”, si terrà il primo dei tre appuntamenti inseriti all'interno del ciclo di "Conferenze di Comunità" curate dall’Associazione Culturale Gaia
Lunedì 16 novembre, alle 16.30, presso la Biblioteca Comunale “Chiara Cataldi”, si terrà il primo dei tre appuntamenti inseriti all’interno del ciclo di “Conferenze di Comunità” curate dall’Associazione Culturale Gaia. “Dalla strada al mare. Viaggi, viaggiatori e rotte nel Mediterraneo antico”, questo il titolo dell’iniziativa, sarà un incontro dedicato al viaggio per mare nel mondo antico, per scoprire, attraverso immagini e mappe, le principali rotte del Mediterraneo, le imbarcazioni, i porti e le storie dei viaggiatori.
Un percorso tra storia e immaginario, in cui il mare appare non solo come luogo di scambi e commerci, ma anche come spazio dell’avventura, del mito e dell’ignoto, fino a diventare, nell’immaginario antico, una possibile soglia verso l’aldilà.
L’appuntamento è ad ingresso libero e gratuito aperto a tutta la cittadinanza.
L’ iniziativa è realizzata nell’ambito dell’Accordo di collaborazione e valorizzazione tra la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno e il Comune di Collesalvetti.
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