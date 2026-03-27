Collesalvetti, al via l’apertura dei servizi nella nuova Casa della Comunità

Aprirà ufficialmente lunedì 30 marzo la nuova Casa della Comunità di Collesalvetti, in via Armando Picchi 31, primo passo operativo verso il pieno avvio del presidio territoriale realizzato con fondi PNRR e destinato a rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria di prossimità

Aprirà ufficialmente lunedì 30 marzo la nuova Casa della Comunità di Collesalvetti, in via Armando Picchi 31, primo passo operativo verso il pieno avvio del presidio territoriale realizzato con fondi PNRR e destinato a rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria di prossimità. A partire da lunedì, la struttura inizierà ad accogliere i cittadini con una prima attivazione dei servizi già erogati presso il Centro socio sanitario di via Don Bosco. In particolare, saranno trasferite nella nuova sede le attività di prelievo, i servizi Cup e Anagrafe sanitaria, le prestazioni infermieristiche e dell’Infermiere di famiglia e comunità (IFeC), oltre alle attività di assistenza sociale. Nella settimana dal 30 marzo al 3 aprile i servizi manterranno gli stessi giorni e orari già in vigore presso la precedente sede, così da garantire continuità all’utenza durante la fase di transizione. Restano invece al momento presso il Centro socio sanitario di via Don Bosco le attività del Consultorio. Durante le festività pasquali entrambe le strutture resteranno chiuse, ad eccezione del servizio di Continuità assistenziale che sarà regolarmente garantito, con le consuete modalità, nella sede di via Don Bosco.

Un secondo step organizzativo entrerà in vigore da martedì 7 aprile, quando la Casa della Comunità assumerà il suo assetto definitivo. La struttura sarà aperta dal lunedì al sabato per 12 ore giornaliere, con presenza medica dalle 8 alle 20 assicurata prioritariamente dai medici del ruolo unico di assistenza primaria. Nella giornata di sabato la presenza medica integrerà anche le funzioni di Continuità assistenziale (ex guardia medica), servizio che sarà quindi svolto nella nuova sede di via Picchi nei giorni prefestivi, festivi infrasettimanali e nei sabati, con accesso sia tramite il numero europeo 116117 sia direttamente. Dalle 20 del sabato alle 8 del lunedì mattina, la Continuità assistenziale continuerà invece ad essere garantita presso la sede di via Don Bosco, con accesso previo contatto telefonico al 116117. Il modello organizzativo prevede inoltre una presenza infermieristica sulle 12 ore, con attività in sede per almeno 6 ore e collegamento funzionale per le restanti con la Casa della Comunità Hub Livorno Est. I servizi Cup e Anagrafe saranno disponibili la mattina, mentre il Punto unico di accesso (PUA) di primo livello sarà attivo nella fascia oraria 10-20, con funzioni di accoglienza, orientamento e presa in carico dei cittadini. Previsto anche il collegamento con i servizi sociali per la gestione dei bisogni complessi. Tra le novità, l’estensione dell’attività di prelievo dal lunedì al venerdì, l’attivazione delle prestazioni infermieristiche dal lunedì al sabato e la programmazione delle attività IFeC anche la domenica mattina. Già presenti inoltre attività specialistiche, con ulteriori implementazioni previste nei prossimi mesi. “La nuova Casa della Comunità di Collesalvetti entra in funzione nel pieno rispetto del cronoprogramma previsto per gli interventi finanziati dal PNRR – sottolinea la direttrice della Zona distretto livornese, Cinzia Porrà –. Si tratta di un risultato importante che conferma la capacità del sistema territoriale di tradurre gli investimenti in servizi concreti per i cittadini. L’avvio progressivo delle attività consentirà di accompagnare in modo ordinato il passaggio verso il nuovo modello organizzativo, garantendo continuità assistenziale e, al tempo stesso, ampliando l’offerta con un approccio sempre più integrato e multidisciplinare”. Con l’apertura della nuova sede si rafforza dunque il percorso di riorganizzazione dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili e coordinati i servizi sanitari, sociosanitari e amministrativi per la comunità locale.

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