Collesalvetti, torna #RCR: all’Anfiteatro di Vicarello un pomeriggio dedicato all’inclusione

Domenica 10 maggio musica, attività e testimonianze per la seconda edizione della manifestazione: “Ti ascolto, ti guardo, ti prendo per mano” è il filo conduttore di un evento che unisce scuole, associazioni e cittadini nel segno della comunità

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto Piazza della Repubblica accogliere una suggestiva mostra fotografica dedicata al concetto di “Noi”, la manifestazione #RCR (Rete Comunità Relazione) torna con un nuovo e profondo appuntamento. Domenica 10 maggio, a partire dalle ore 16:30, la splendida cornice dell’Anfiteatro di Vicarello ospiterà la seconda edizione dell’evento, quest’anno incentrato sul tema dell’inclusione attraverso il titolo evocativo “Ti ascolto, ti guardo, ti prendo per mano”. L’iniziativa, promossa dal Comune di Collesalvetti con il prestigioso patrocinio della Regione Toscana, si propone come un momento di riflessione collettiva e festa comunitaria, dove le barriere lasciano il posto all’incontro e alla solidarietà.

Il programma del pomeriggio si preannuncia ricco e variegato, mettendo al centro il talento dei giovani del territorio. Ad animare l’anfiteatro saranno le voci del “Sauro in Cor”, il coro della Scuola primaria “Nazario Sauro”, seguite dalle note dell’orchestra “Tutti insieme appassionatamente” della Scuola secondaria di primo grado “M. Marcacci”. Questa sinergia educativa e artistica è resa possibile grazie alla collaborazione fondamentale dell’Accademia Musicale Collesalvetti e al supporto costante della Commissione Pari Opportunità, realtà da sempre impegnate nella promozione di una cultura dell’accoglienza e del rispetto.

Oltre alla musica, il cuore pulsante della manifestazione sarà rappresentato dal coinvolgimento attivo delle associazioni locali. Lo spazio dell’anfiteatro si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto dove i cittadini di ogni età potranno partecipare a giochi inclusivi e attività creative pensate per abbattere ogni distanza. Il percorso esperienziale sarà arricchito da momenti di lettura, con interventi dedicati a poesie e pensieri originali che esploreranno le diverse sfumature dell’inclusione, intesa non solo come accoglienza dell’altro, ma come reale condivisione di un cammino comune.

“Con questa seconda edizione di #RCR – ha dichiarato l’assessora alla cultura Vanessa Carli – vogliamo riaffermare l’identità della nostra comunità come un luogo dove nessuno deve sentirsi escluso. Il titolo scelto, ‘Ti ascolto, ti guardo, ti prendo per mano’, non è solo uno slogan, ma un impegno concreto che partendo dalle scuole e dalle associazioni coinvolge l’intero tessuto sociale. Vedere i nostri ragazzi fare musica insieme e le realtà del volontariato unirsi per un obiettivo comune è la dimostrazione che la cultura dell’inclusione è il pilastro su cui costruire il futuro di Collesalvetti”.

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo pomeriggio di condivisione, per celebrare insieme il valore della relazione e l’importanza di una comunità che sa guardare al prossimo con empatia e spirito di collaborazione.

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