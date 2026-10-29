Halloween alla Mansio Romana: due appuntamenti tra miti, spiriti e i misteri dell’antica Roma

In occasione della ricorrenza di Halloween, la Mansio Romana di Torretta apre le sue porte a grandi e piccini per un doppio evento tematico all’insegna della storia, del mito e del mistero, curato dall’Associazione Culturale Gaia

In occasione della ricorrenza di Halloween, la Mansio Romana di Torretta apre le sue porte a grandi e piccini per un doppio evento tematico all’insegna della storia, del mito e del mistero, curato dall’Associazione Culturale Gaia. Un’occasione unica per scoprire l’area archeologica sotto una luce del tutto nuova, esplorando le credenze, le paure e il fascino dell’aldilà al tempo degli antichi Romani.

Per i più piccoli, appuntamento sabato 31 ottobre, dalle 17.00 alle 19.00, tra creature mitologiche, mostri, spiriti e presenze misteriose: i giovani esploratori andranno alla scoperta dei racconti, delle paure e delle superstizioni dell’antichità romana. Lamie, Lemuri e altre figure fantastiche prenderanno vita attraverso le fonti letterarie e i miti del passato, per un’esperienza coinvolgente e da brivido.

Domenica 1 novembre, dalle 10.30 alle 12.30, invece, per gli adulti, un viaggio nel lato più misterioso del mondo romano, tra strade, viandanti, tombe, memoria e aldilà. Partendo dall’area archeologica di Torretta Vecchia, la visita racconterà le persone che percorrevano le vie dell’Impero e quelle che, lungo queste stesse strade, continuavano a essere ricordate dopo la morte: un percorso suggestivo ed emozionante alla scoperta di come i Romani immaginavano il confine sottile tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Ingresso e visita guidata gratuiti. Info e prenotazioni: 3284775518 (anche WhatsApp); e-mail: [email protected].

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