Le susine del giardino regalate a chi passa: il gesto di Lorenzo e Francesco conquista tutti

Mamma Jessica: "Volevano fare felici le persone che non ne avevano". I due fratellini, di 6 e 4 anni, di Collesalvetti hanno deciso di condividere il raccolto del susino di famiglia mettendo una cesta fuori casa con un cartello

Un piccolo gesto di generosità che ha saputo strappare sorrisi e lasciare un bel messaggio a chiunque sia passato davanti a quella cesta colma di frutti. È accaduto a Collesalvetti, dove Lorenzo, 6 anni, e Francesco, 4, hanno deciso di regalare le susine raccolte nel giardino di casa ai passanti. L’idea è nata quasi per gioco, osservando il raccolto particolarmente abbondante di un susino che accompagna la storia della famiglia da oltre vent’anni. Jessica, che ringraziamo per la disponibilità, mamma dei due bambini e promotrice dell’iniziativa: “Il nostro susino, ormai ultra ventenne, ci ha sempre regalato tanti frutti, ma quest’anno è stato davvero generoso”. Durante la raccolta delle susine “goccia d’oro”, i due fratellini hanno avuto un’idea semplice quanto speciale. “Mentre stavamo raccogliendo i frutti, Lorenzo e Francesco hanno pensato che sarebbe stato bello regalarli a chi non ne aveva. Hanno deciso loro di condividere parte del raccolto e di metterlo a disposizione degli altri”. I bambini hanno quindi preparato un cartello e sistemato una cesta all’esterno dell’abitazione, invitando chiunque lo desiderasse a prendere qualche susina. “Per diversi giorni abbiamo lasciato la cesta fuori casa. Le susine sono state prese e i bambini erano felicissimi. Vederle sparire perché qualcuno le aveva raccolte li rendeva orgogliosi del loro gesto”. Un’iniziativa spontanea, nata dal cuore di due bambini e da un albero cresciuto insieme alla famiglia, che ha trasformato un raccolto abbondante in un’occasione di condivisione. “Per loro è stato naturale pensare agli altri – conclude Jessica – Credo sia stato un modo semplice ma bello per insegnare che anche un piccolo dono può fare la differenza e regalare un sorriso”.

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