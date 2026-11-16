Nasce il Consiglio comunale dei Ragazzi: a gennaio il debutto ufficiale

Presentato agli studenti dei comprensivi Anchise Picchi e Minerva Benedettini il progetto di cittadinanza attiva. Al via candidature e campagna elettorale per eleggere baby sindaco, consiglieri e giunta

La voce degli studenti entra finalmente in municipio attraverso il nuovo Consiglio comunale dei Ragazzi, un progetto educativo fortemente voluto dall’Amministrazione e regolato dall’apposito disciplinare approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 48 dello scorso 31 luglio. Il percorso è già entrato nel vivo: in questi giorni, infatti, la sindaca Sara Paoli e l’assessore Daniele Rossi hanno incontrato direttamente le alunne e gli alunni dei comprensivi del territorio per presentare l’iniziativa e spiegare tutte le opportunità di questa esperienza. L’iniziativa, promossa d’intesa con gli Istituti Comprensivi “Anchise Picchi” e “Minerva Benedettini”, coinvolge le classi quinte della scuola primaria e le classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado. Adesso la palla passa ufficialmente ai ragazzi: spazio alla scelta dei candidati e a una vera e propria campagna elettorale fatta di assemblee, dibattiti, slogan e volantinaggi. Subito dopo si andrà alle urne per eleggere il baby sindaco, i membri del consiglio e la giunta, con l’obiettivo di rendere l’organismo pienamente operativo già a partire da gennaio. “Siamo davvero entusiasti di partire con questo fantastico progetto di cittadinanza attiva – ha dichiarato la sindaca Sara Paoli. In questi giorni, incontrando studentesse e studenti, abbiamo visto nei loro occhi una grande energia e tanta voglia di dire la loro. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi non è solo un gioco, ma una palestra di democrazia e un vero spazio di ascolto: vogliamo che i nostri giovani diventino protagonisti del presente della nostra comunità”. Il baby consiglio si riunirà periodicamente nella Sala Consiliare del Comune e avrà un ruolo propositivo e consultivo su temi caldi e vicini ai giovani: dalla scuola all’ambiente, passando per lo sport, la solidarietà e la valorizzazione del patrimonio culturale.

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