Stagno celebra la Festa dei Lavoratori con un omaggio teatrale a Luciano Bianciardi

Venerdì 8 maggio alla Sala Lettura “N. G. Lepori”, una serata tra analisi e spettacolo dedicata allo scrittore Luciano Bianciardi: dall’intervento dello storico Tiziano Arrigoni allo spettacolo “Badilanti e minatori”, per riflettere sul mondo del lavoro tra memoria e attualità

In occasione delle celebrazioni per la Festa delle lavoratrici e dei lavoratori, l’associazione Furore Odv propone un importante appuntamento culturale dedicato alla figura di Luciano Bianciardi, voce tra le più acute e graffianti della narrativa italiana del secondo Novecento.

L’evento, che si terrà venerdì 8 maggio alle ore 21:00 presso la Sala Lettura “N. G. Lepori” a Stagno, rappresenta un nuovo tassello del progetto “Librarsi”, percorso di co-progettazione finalizzato alla promozione della lettura e alla diffusione della cultura sul territorio, sostenuto e finanziato dal Comune di Collesalvetti. L’iniziativa si inserisce inoltre nella cornice nazionale del Maggio dei Libri, arricchendo il fitto calendario di attività previste per il mese a venire.

La serata si aprirà con un approfondimento critico a cura dello storico Tiziano Arrigoni, autore del volume “La dinamite nella valigia. Viaggio nell’Italia di Luciano Bianciardi”.

Arrigoni introdurrà il pubblico alle tematiche care all’autore grossetano, analizzando il legame profondo tra la sua opera e le trasformazioni sociali dell’Italia degli anni Sessanta. A seguire, i riflettori si accenderanno sullo spettacolo teatrale “Badilanti e minatori”, una produzione del Teatro l’Ordigno di Vada per la regia di Franco Santini. L’opera, interpretata dagli attori Nicoletta La Terra e Claudio Monteleone, trae libera ispirazione dagli scritti di Bianciardi e Carlo Cassola, offrendo una narrazione potente e suggestiva del mondo del lavoro.

L’obiettivo dell’incontro è quello di trasformare la memoria letteraria in uno strumento di riflessione viva, capace di stimolare il pensiero critico sulle condizioni lavorative contemporanee. Attraverso l’intreccio tra saggistica e rappresentazione scenica, la cittadinanza è invitata a partecipare a un momento di condivisione che coniuga l’emozione del teatro all’impegno civile. Ingresso libero e gratuito.

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