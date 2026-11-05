A caccia di tracce al Museo di storia

Domenica 8 novembre primo appuntamento di Giocando s'impara, un viaggio alla scoperta degli animali che popolano i boschi. Acquisto biglietto online tramite il link presente nell'articolo

Domenica 8 novembre ore 16:00 primo appuntamento del programma Giocando s’impara, un calendario di appuntamenti domenicali per bambini e famiglie, promosso coop.Itinera in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Un evento ormai giunto a oltre 10 anni di edizione che nasce dalla convinzione che la conoscenza scientifica possa essere un’esperienza affascinante e accessibile a tutti, soprattutto quando viene proposta attraverso linguaggi creativi e attività interattive. Il primo appuntamento è Domenica 8 novembre con l’attività dal titolo “A caccia di tracce”. La zoologia ci insegna a osservare con occhi curiosi ciò che ci circonda, a riconoscere i segni della vita selvatica e a comprendere meglio la straordinaria biodiversità dei nostri ambienti naturali. Come possiamo scoprire quali animali abitano un bosco, anche quando non riusciamo a vederli? Impronte, corna, palchi, penne, fatte e borre diventeranno preziosi indizi da osservare, confrontare e interpretare per riconoscere gli animali che popolano i nostri boschi. Attraverso un percorso coinvolgente, fatto di osservazione, gioco e piccole investigazioni i partecipanti impareranno a leggere le tracce lasciate dagli animali e a ricostruire l’identità dei loro misteriosi proprietari.

Domenica 8 novembre ore 16:00

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo via Roma 234 Livorno

Attività per adulti e bambini dai 7 ai 10 anni

Acquisto biglietto online al seguente link:

https://www.musmed.it/tickets/prodotto/a-caccia-di-tracce

Per informazioni: segreteria musmed tel.0586/266711-266747

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