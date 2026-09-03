A Campiglia Marittima va in scena la prima di Controcanto

Venerdì 4 settembre alle 18.30 il debutto della nuova performance di Radice AR sostenuta da Fondazione Livorno: i versi di Dante, Montale, Saba e Caproni dialogheranno con le musiche di Debussy e la computer music tra voce recitante e flauto

Una suggestiva serata all’insegna della grande letteratura e delle sue armonie. Venerdì 4 settembre, alle ore 18:30, l’associazione Radice AR debutterà con la prima della nuova performance intitolata “Controcanto”. L’evento si terrà in una cornice di rara bellezza e suggestione: il complesso della Chiesa di San Giovanni al cimitero di Campiglia Marittima. Il titolo dello spettacolo trae ispirazione da una poesia di Giorgio Caproni, in cui il celebre autore realizza un’elaborazione contrappuntistica e un’imitazione del Canto I dell’Inferno dantesco. L’intera rappresentazione si configura infatti come un raffinato dialogo speculare tra testo e musica, dove le parti si intrecciano e si rispondono a vicenda. La sezione testuale proporrà una lettura polifonica che metterà a confronto i versi immortali della Divina Commedia con quelli dei tre grandi maestri del Novecento italiano considerati i suoi migliori “allievi”: Eugenio Montale, Umberto Saba e lo stesso Caproni.

Sul fronte musicale, la performance vivrà di un doppio registro:

Le note di Claude Debussy e i suoi contemporanei, che faranno da controcanto ai testi del Novecento;

La musica antiqua rielaborata tramite la computer music, scelta per accompagnare l’inconfondibile ritmo delle terzine dantesche.

Il cast vedrà sul palco Letizia Colonnacchi e Niki Mazziotta come voci recitanti, affiancate dal magico flauto del Maestro Stefano Agostini. L’elaborazione testuale e la computer music sono curate da Gregorio Bottonelli.

Un appuntamento imperdibile per vivere una fresca serata di fine estate immersi nell’arte e nella cultura. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza e al pubblico di tutta la provincia per godere questa straordinaria produzione locale, sostenuta dal contributo della Fondazione Livorno.

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