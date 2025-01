A Epifania Museo di Storia aperto per visite e caccia al tesoro della Befana

Lunedì 6 gennaio alle ore 16:00 il Museo di via Roma ospiterà una sfida imperdibile per tutta la famiglia. Prenotazioni esclusivamente online al link dedicato https://itinera.link/giocando. Inoltre il museo sarà aperto e visitabile dalle ore 15 alle ore 19

Lunedì 6 gennaio alle ore 16:00, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno ospiterà una sfida imperdibile per tutta la famiglia: la Caccia al Tesoro della Befana, un nuovo evento della rassegna “Giocando s’impara“, organizzata in collaborazione con Cooperativa Itinera. Adulti e bambini si trasformeranno in abili detective, esplorando le sale rinnovate del museo alla ricerca di indizi e quiz per accaparrarsi la calza della Befana. Tra nuove vetrine, postazioni sensoriali e tecnologie immersive, quali misteri si celano nel museo? Quale squadra saprà risolvere gli enigmi e conquistare l’ambito calza della Befana? Questa speciale occasione unisce divertimento e scoperta, invitando le famiglie a vivere un pomeriggio all’insegna della curiosità in uno spazio museale completamente rinnovato grazie ai fondi del PNRR M1C3 che ha portato innovazioni e un’esposizione aggiornata e inclusiva.

Informazioni utili per partecipare

Partecipanti: adulti e bambini dai 6 anni in su

Costo: 6 € a partecipante

Note di partecipazione: ogni bambino deve essere accompagnato da almeno un genitore; è possibile un massimo di un adulto ogni tre bambini.

Prenotazioni: esclusivamente online al link dedicato https://itinera.link/giocando

Non perdete l’opportunità di sfidarvi in un’avventura avvincente che farà scoprire la scienza in modo interattivo e originale.

Per ulteriori informazioni:

Segreteria didattica (lunedì-venerdì, 9:00-13:00)

E-mail: [email protected]

Telefono: 0586.266711

