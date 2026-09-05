A Livorno l’89esima tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026, la Rotonda Ardenza sarà il teatro di una celebrazione senza precedenti, dedicata ai sapori, alla tradizione e alla convivialità

Livorno si prepara a vivere un weekend indimenticabile e si trasforma nel palcoscenico globale del gusto: arriva la 89ª tappa della 10ª Edizione dell’International Street Food, il festival itinerante che sta ridefinendo il panorama gastronomico nazionale. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026, la Rotonda Ardenza sarà il teatro di una celebrazione senza precedenti, dedicata ai sapori, alla tradizione e alla convivialità.

La manifestazione è abilmente organizzata e ideata da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, in collaborazione per questa tappa con Confartigianato Imprese Livorno e con il patrocinio del Comune di Livorno.

UN VIAGGIO SENSORIALE SENZA CONFINI

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 11 settembre 2026 alle ore 17:00 (apertura stand fino a mezzanotte). Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 dalle 12:00 alle 24:00, con ingresso rigorosamente gratuito.

Il pubblico di Livorno si potrà immergere in un viaggio gastronomico senza confini, trasformando la città in un vibrante palcoscenico globale dove il gusto supera ogni frontiera. L’International Street Food propone un itinerario sensoriale di altissimo profilo che attraversa i continenti, invitando i visitatori a esplorare eccellenze culinarie che raccontano tradizioni lontane e passioni locali autentiche.

I visitatori potranno lasciarsi conquistare da una varietà incredibile di sapori: dalle spezie avvolgenti della cucina indiana al leggendario BBQ Americano, fino alla semplicità rustica degli arrosticini abruzzesi. Non mancheranno l’iconica pizza fritta, i prelibati panini con il polpo e la croccantezza del pesce fritto. L’offerta prosegue con il goloso smash burger, l’irresistibile Kürtőskalács ungherese, le vibranti sfumature della cucina peruviana, i colori della cucina messicana e la ricca e conviviale paella.

A elevare ulteriormente l’esperienza enogastronomica, una raffinata carta di Birre artigianali, selezionate con estremo rigore tra le migliori etichette italiane ed estere. Ogni proposta è studiata per instaurare un dialogo armonico o un contrasto audace con le sfumature aromatiche dei piatti, trasformando ogni singolo assaggio in un’autentica degustazione d’autore. L’International Street Food si conferma così non solo un festival, ma un vero e proprio fenomeno culturale capace di unire le persone attraverso la qualità e la tradizione del cibo di strada d’eccellenza.

«La decima edizione dell’International Street Food non è solo una ricorrenza, ma un vero traguardo epocale per il nostro percorso – dichiara Alfredo Orofino, organizzatore e ideatore della manifestazione e presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) –. In questi dieci anni abbiamo lavorato incessantemente per nobilitare il cibo di strada, operando una selezione severa e attenta degli operatori per garantire sempre il massimo dell’eccellenza. Siamo particolarmente orgogliosi di portare la nostra 89ª tappa a Livorno: vogliamo che questo appuntamento diventi un momento di pura festa e condivisione, capace di lasciare un ricordo indelebile nel cuore e nella memoria di chiunque deciderà di intraprendere questo viaggio con noi»

RIFLETTORI ACCESI SU RAI 2: “IL TRONO DEL GUSTO”

L’International Street Food è un fenomeno mediatico a tutto tondo. Il docu-reality “Il Trono del Gusto”, prodotto da RG Factory, continua il suo racconto appassionato del mondo street food. La dodicesima puntata andrà in onda su Rai 2 sabato 12 settembre 2026 alle ore 11:15, portando nelle case degli italiani storie inedite, protagonisti autentici e le sfide gastronomiche di questo straordinario tour nazionale guidato da Alfredo Orofino.

Con la tappa di Livorno, il viaggio prosegue all’insegna di tre giorni di profumi, tradizioni e convivialità, dove culture gastronomiche differenti si fondono in un’atmosfera unica. Un impegno su scala nazionale che non conosce soste: contemporaneamente, la carovana dell’International Street Food farà tappa anche a Gubbio, Aprilia e Porto Tolle, confermando la forza di un format capace di consacrare lo Street Food come uno dei fenomeni gastronomici e culturali più amati e apprezzati in Italia.

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