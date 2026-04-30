A spasso in miniera, visita guidata e performance teatrale con brindisi finale
Domenica 3 maggio alla Miniera di Montecatini Val di Cecina un'iniziativa per scoprire storia e curiosità del sito minerario, tra cultura e tradizione. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria tramite il link in fondo all'articolo
Alla Miniera di Montecatini Val di Cecina torna “De Gustibus”, il programma di appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali e alla promozione culturale del territorio. Il prossimo evento, in programma domenica 3 maggio alle ore 16.00, propone “A spasso in miniera”, un suggestivo percorso guidato alla scoperta della storia del sito minerario, arricchito da una performance teatrale a cura del Centro Artistico Il Grattacielo APS. Un’esperienza coinvolgente tra racconti, aneddoti, personaggi e curiosità che hanno segnato la vita della miniera, pensata per grandi e piccoli.
Al termine della visita è previsto un brindisi conclusivo.
Partecipazione gratuita – Prenotazione obbligatoria
Prenota qui: https://www.museodelleminieremontecatini.it/prenota-online/degustibus/
Informazioni
Segreteria Miniera: +39 0588 31026
Email: [email protected]
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