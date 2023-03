A Stagno la Camminata della Salute

Camminare fa bene. Fa bene al morale, al fisico e alla salute in generale sia mentale che quella fisica. È con questo principio che la New Eos Fitness Club di Stagno ha organizzato per domenica 12 marzo con ritrovo alle 10, la Camminata della Salute rivolta in primis agli over 60 ma aperta anche agli under 60 che avranno voglia di godersi la natura e farsi una bella sgambata in compagnia. L’evento sarà completamente gratuito per tutti gli over 60 che vorranno partecipare e per gli iscritti alla palestra di via Marx, vero e proprio punto di riferimento per il fitness del quartiere e non solo, mentre per gli under 60 vi sarà un contributo da versare di 5 euro pari al costo del tesseramento.

Per maggiori info: 0586/95.33.54.

