A “Suoni inauditi” il pianista Paolo De Felice e il coro diretto da Fabrizio Bartalucci
Martedì 23 giugno alle 18, all'interno dell'Auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno, è in programma il quinto appuntamento della XIV edizione di Suoni Inauditi
Martedì 23 giugno alle 18, all’interno dell’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, è in programma il quinto appuntamento della XIV edizione di Suoni Inauditi, la rassegna internazionale di musica contemporanea curata dai professori Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon e realizzata anche grazie al contributo di Unicoop Firenze.
La prima parte della serata vedrà protagonista il pianista Paolo De Felice, interprete di alcune pagine di Giancarlo Cardini, tra le figure più originali del panorama musicale italiano contemporaneo.
In programma Sei travestimenti operistici, Impromptu, Ultimi fiori, verso sera e Il cielo in una stanza, nella particolare rilettura firmata dallo stesso Cardini a partire dalla celebre canzone di Gino Paoli.
La seconda parte sarà invece dedicata a “L’Araldo del Gran Re”, progetto realizzato in occasione degli 800 anni del Cantico di Frate Sole.
Protagonista sarà il Coro del corso di “Prassi esecutive e repertori del ‘900 e contemporanei” del Conservatorio Mascagni, diretto dal M° Fabrizio Bartalucci.
Il programma accosterà repertori di epoche e linguaggi differenti, dal Laudar vollio del Laudario di Cortona a composizioni di Morten Lauridsen, Paul Hindemith, Carlo Terni e Claude Debussy, presentate anche attraverso particolari elaborazioni vocali curate dallo stesso Bartalucci.
Momento culminante della serata sarà la prima esecuzione assoluta del Cantico di Frate Francesco (2026) di Fabrizio Bartalucci, articolato in tre sezioni – L’Altissimo e il cielo, Gli Elementi, L’Uomo e la morte – e concepito come omaggio musicale all’opera e al pensiero del Santo di Assisi nell’ottavo centenario del Cantico delle Creature.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.