A “Suoni inauditi” il pianista Paolo De Felice e il coro diretto da Fabrizio Bartalucci

Martedì 23 giugno alle 18, all'interno dell'Auditorium "Cesare Chiti" del Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno, è in programma il quinto appuntamento della XIV edizione di Suoni Inauditi

Martedì 23 giugno alle 18, all’interno dell’Auditorium “Cesare Chiti” del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno, è in programma il quinto appuntamento della XIV edizione di Suoni Inauditi, la rassegna internazionale di musica contemporanea curata dai professori Fabio De Sanctis De Benedictis e Pietro Bittolo Bon e realizzata anche grazie al contributo di Unicoop Firenze.

La prima parte della serata vedrà protagonista il pianista Paolo De Felice, interprete di alcune pagine di Giancarlo Cardini, tra le figure più originali del panorama musicale italiano contemporaneo.

In programma Sei travestimenti operistici, Impromptu, Ultimi fiori, verso sera e Il cielo in una stanza, nella particolare rilettura firmata dallo stesso Cardini a partire dalla celebre canzone di Gino Paoli.

La seconda parte sarà invece dedicata a “L’Araldo del Gran Re”, progetto realizzato in occasione degli 800 anni del Cantico di Frate Sole.

Protagonista sarà il Coro del corso di “Prassi esecutive e repertori del ‘900 e contemporanei” del Conservatorio Mascagni, diretto dal M° Fabrizio Bartalucci.

Il programma accosterà repertori di epoche e linguaggi differenti, dal Laudar vollio del Laudario di Cortona a composizioni di Morten Lauridsen, Paul Hindemith, Carlo Terni e Claude Debussy, presentate anche attraverso particolari elaborazioni vocali curate dallo stesso Bartalucci.

Momento culminante della serata sarà la prima esecuzione assoluta del Cantico di Frate Francesco (2026) di Fabrizio Bartalucci, articolato in tre sezioni – L’Altissimo e il cielo, Gli Elementi, L’Uomo e la morte – e concepito come omaggio musicale all’opera e al pensiero del Santo di Assisi nell’ottavo centenario del Cantico delle Creature.

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