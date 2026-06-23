A Villa Fabbricotti torna LeggerMente, presentata l’ottava edizione

Dal 26 giugno al 19 luglio 20 appuntamenti gratuiti con protagonisti della scena culturale nazionale. Da Serena Dandini ad Anna Foa, da Concita De Gregorio a Matteo Bussola, passando per Francesca Fialdini, Marco Bianchi e Alice Basso per un viaggio tra narrativa, memoria, storia e attualità

di Giulia Bellaveglia

LeggerMente torna a Livorno con la sua ottava edizione e conferma la vocazione di essere uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate. Dal 26 giugno al 19 luglio (clicca qui per leggere il programma completo), con una successiva appendice ad agosto, Villa Fabbricotti ospiterà venti incontri e ventidue autori e autrici di rilievo nazionale. Sul palco si alterneranno, tra gli altri, Serena Dandini, Anna Foa, Concita De Gregorio, Francesca Fialdini, Annalisa Cuzzocrea, Andrea Pennacchi, Matteo Bussola e Wu Ming 2. Nato nel 2019 dalla collaborazione tra Biblioteca Labronica del Comune di Livorno, Cooperativa Itinera, Feltrinelli Librerie e il Chioschino di Filippo Brandolini, con il sostegno di Fondazione Livorno, l’evento è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per la città. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta il parco di Villa Fabbricotti, dove natura e cultura si incontrano. “Quando hai in mano un libro non sei mai solo – dice l’assessora alla cultura Angela Rafanelli -, perché questo è un valore culturale immenso. È chiaro che un libro va aperto, perché se non si legge è inutile. Ci si sente sempre più soli, nonostante ci siano tante persone, tanta comunicazione e tante cose da fare. La lettura aiuta a comprendere il presente e se stessi”. Per Luciano Barsotti, presidente di Fondazione Livorno, la crescita della manifestazione dimostra quanto sia importante creare occasioni di confronto “Le persone – afferma – devono avere un luogo dove incontrarsi con gli autori e con chi presenta i libri. Questi, come diceva il grandissimo Umberto Eco, sono come le medicine, li usiamo quando ne abbiamo bisogno”. Il programma punta sulla varietà e sull’equilibrio. “Gli appuntamenti – spiega Cecilia Caleo della Cooperativa Itinera – propongono voci diverse che ci raccontano magari la stessa storia con posizionamenti e modalità di scrittura differenti. Grande attenzione anche alla presenza femminile, con autrici protagoniste di riflessioni su memoria e società. LeggerMente mette al centro la parola e il suo valore. E le parole hanno un peso, dobbiamo cercare di scegliere quelle capaci di costruire dialogo e non divisione. La rassegna vuole generare domande e creare uno spazio di incontro”.

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