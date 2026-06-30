A Villa Trossi “Senza fine: Vanoni, Paoli e…”

Estate a Villa Trossi fa la sua parte chiamando sul palco, giovedì 2 luglio, un sestetto d’eccellenza che omaggerà queste due grandi figure artistiche con arrangiamenti in stile pop-jazz dei brani che hanno fatto la loro storia musicale. Ecco “Senza fine: Vanoni, Paoli e…”

Ornella Vanoni e Gino Paoli. Un sodalizio artistico e sentimentale, uno dei più grandi incontri nella storia della musica italiana. Nati a un giorno di distanza l’uno dall’altro, se ne sono andati recentemente a pochi mesi di distanza, lasciando un vuoto enorme ma anche un grande bagaglio artistico da conservare e valorizzare. Estate a Villa Trossi fa la sua parte chiamando sul palco, giovedì 2 luglio, un sestetto d’eccellenza che omaggerà queste due grandi figure artistiche con arrangiamenti in stile pop-jazz dei brani che hanno fatto la loro storia musicale. Ecco “Senza fine: Vanoni, Paoli e…”. il primo appuntamento del mese di luglio per il festival promosso dalla Fondazione d’Arte Trossi-Uberti e ideato dall’Associazione Pietro Napoli, cominciato lo scorso 20 giugno e capace di proporre un cartellone di ben 48 appuntamenti che andrà avanti fino al 30 agosto.

Michela Lombardi alla voce, Giacomo Riggi alla voce e al vibrafono, Alessio Bianchi alla tromba, Andrea Garibaldi al pianoforte, Nino Pellegrini al contrabbasso e Marco Simoncini alla batteria. Questi i nomi dei sei componenti della band che salirà sul palco allestito nel giardino di Villa Trossi Uberti, a due passi dal lungomare di Livorno, sfruttando l’occasione per andare anche oltre al sodalizio italiano Vanoni-Paoli e far ascoltare al pubblico pure brani di Toquinho e altri artisti di spessore internazionale. Sì perché Ornella Vanoni è stata una pioniera dell’importazione in Italia della bossa nova e della musica brasiliana: questo fornisce un assist al bacio per una formazione che già vantava nel proprio repertorio molti brani di quel genere e allora il connubio è servito. E quindi Toquinho, ma anche Vinicius de Moraes, passando anche dalle collaborazioni tra Ornella Vanoni e gli artisti brasiliani. Sarà Michela Lombardi a interpretare la voce della celebre artista milanese, mentre i brani di Gino Paoli saranno cantati da Giacomo Riggi, cantante ma anche strumentista e compositore tra i più talentuosi in circolazione. Livorno e la Versilia sono le zone di riferimento per i sei musicisti, che suonano insieme da molti anni e hanno spesso affrontato repertori monografici, come possono dimostrare anche le precedenti edizioni di Estate a Villa Trossi.

Questa volta il focus è su due artisti capaci di regalare perle senza tempo come, appunto, il brano “Senza fine”, scritto da Gino Paoli per Ornella Vanoni e pubblicato nel 1961, oppure altri pezzi cantanti insieme come “Il cielo in una stanza”, “Ti lascio una canzone”, “Che cosa c’è” e altri ancora. I sei musicisti protagonisti dello spettacolo “Senza fine: Vanoni, Paoli e…” ripercorreranno soprattutto il periodo degli anni ’60 e ’70, con qualche incursione fino agli anni ’80. L’estrazione jazzistica è la matrice comune dei componenti di questa formazione che porterà dunque in scena un omaggio elegante e raffinato, dando una lettura attenta e originale della produzione dei due grandi artisti italiani riconosciuti a livello internazionale.

Villa Trossi Uberti – Livorno

2 luglio 2026 ore 21.30

Prenotazioni con messaggio WhatsApp al 338 5081221

Ingresso posto unico euro 15.00

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