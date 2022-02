Adesso online il libro di Ceccarini “Quello stadio è il nostro stadio”

Il libro contiene due monologhi, uno con protagonista Armando Picchi e l’altro Mario Magnozzi, che utilizzando la prima persona raccontano le vicende umane e sportive dei due campioni livornesi, tra i maggiori, nelle rispettive epoche, anche a livello nazionale.

“Due monologhi che evidenziano il lato umano di Picchi e Magnozzi. Un libro del tutto particolare, originale, che attraverso la forma del monologo riesce a toccare l’anima ed a ricollegarci alla nostra livornesità”.

Così si espresse Enrico Fernandez Affricano, numero uno del club amaranto Magnozzi e presidente onorario dell’Unione Sportiva Livorno, quando a dicembre presentò “Quello stadio è il nostro stadio”, il libro del giornalista Marco Ceccarini dal significativo sottotitolo “emozioni e sentimenti come li avrebbero raccontati Picchi e Magnozzi”.

Il volume in copia cartacea, uscito negli ultimi giorni del 2021 per i tipi del Gruppo Ctl Editore di Livorno, è adesso disponibile su tutte le maggiori piattaforme di vendita on-line. L’acquisto diretto dalla piattaforma dell’Editore consente peraltro un piccolo sconto (clicca su questo link).

Il volume contiene la preziosa prefazione dello scrittore Giorgio Bernard, secondo cui si tratta di “una scrittura che è molto più di una storia”.

Ceccarini, giornalista professionista, redattore dell’agenzia d’informazione regionale Toscana Notizie, spiega invece così il senso di questa pubblicazione: “L’obiettivo era rendere omaggio a questi due grandi uomini e calciatori in occasione del cinquantesimo della loro scomparsa”. Entrambi scomparvero nel 1971 e il libro porta la data del dicembre 2021, anche se la maggiore disponibilità la si ha in questi giorni.