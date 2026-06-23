Afro Jam Jazz al Def6 Bistrot
Dopo la grandissima stagione di jam session al Def6 Bistrot, via della Bassata 6c, con la direzione artistica di Federico Monzani e l’attivo promoter Matteo Carnevali, mercoledì 24 giugno andrà in scena l’ultima Afro Jam Jazz
Dopo la grandissima stagione di jam session al Def6 Bistrot, via della Bassata 6c, con la direzione artistica di Federico Monzani e l’attivo promoter Matteo Carnevali, mercoledì 24 giugno andrà in scena l’ultima Afro Jam Jazz.
Sul palco Federico Monzani al pianoforte, Claudio Ingletti al sassofono tenore, Pietro Borsò alla batteria e Leonardo Baggiani al basso elettrico che porteranno le musiche di Mulatu Astatke e Fela Kuti (nella foto).
Concerto con possibilità di cena. Per informazioni e prenotazioni 3772260603.
Si conclude così la stagione del Def 6 Bistrot che si sposterà alla Rotonda di Ardenza, con Live set Jam session until late per la Fiera del gusto dal 26 giugno al 6 luglio, dal 9 al 19 luglio e dall’8 al 18 agosto. Alla Rotonda i concerti iniziano alle ore 22.00.
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