Afro Jam Jazz al Def6 Bistrot

Dopo la grandissima stagione di jam session al Def6 Bistrot, via della Bassata 6c, con la direzione artistica di Federico Monzani e l’attivo promoter Matteo Carnevali, mercoledì 24 giugno andrà in scena l’ultima Afro Jam Jazz.

Sul palco Federico Monzani al pianoforte, Claudio Ingletti al sassofono tenore, Pietro Borsò alla batteria e Leonardo Baggiani al basso elettrico che porteranno le musiche di Mulatu Astatke e Fela Kuti (nella foto).

Concerto con possibilità di cena. Per informazioni e prenotazioni 3772260603.

Si conclude così la stagione del Def 6 Bistrot che si sposterà alla Rotonda di Ardenza, con Live set Jam session until late per la Fiera del gusto dal 26 giugno al 6 luglio, dal 9 al 19 luglio e dall’8 al 18 agosto. Alla Rotonda i concerti iniziano alle ore 22.00.

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