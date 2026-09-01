Afro Jazz Jam Session al Def6 di via della Bassata
Martedì 1 settembre, ore 22.00, torna il jazz al Def6 Bistrot di via della Bassata, 6c. Il locale riapre le sue porte dopo la pausa estiva con la jam session pop-rock, caposaldo dell’inizio settimana del Def, così da riportare la musica al centro della sua programmazione
Martedì 1 settembre, ore 22.00, torna il jazz al Def6 Bistrot di via della Bassata, 6c. Il locale riapre le sue porte dopo la pausa estiva con la jam session pop-rock, caposaldo dell’inizio settimana del Def, così da riportare la musica al centro della sua programmazione. L’evento unisce tutti gli appassionati di musica, consentendo a chi vuole grandi e piccoli esperti ed inesperti di approcciarsi al palco grazie all’House Band che mette a disposizione una scaletta accessibile dal pop al blues dal rock all’indie.
Il palco è aperto anche a progetti emergenti che hanno voglia di far conoscere la propria musica inedita in questa Def6jam del martedì fluida e accessibile.
Mercoledì 2 settembre il Def 6 Bistrot propone la Afro Jazz Jam Session, un appuntamento dedicato all’incontro tra jazz, musica afro e improvvisazione
A guidare la serata sarà il sassofonista Claudio Ingletti, leader della formazione, insieme a Leo Baggiani al basso elettrico, Federico Monzani al pianoforte e Pietro Borsò alla batteria. La passione di Ingletti per le sonorità afro-jazz sarà al centro di un’esperienza pensata per coinvolgere tanto i musicisti quanto il pubblico.
Nel set iniziale, alle ore 22.00, si potranno ascoltare composizioni di Mulatu Astatke, Fela Kuti, Armando Trovajoli e McCoy Tyner, accanto ad altre sorprese.
Dopo il palco si aprirà alla jam session. Musicisti e cantanti sono invitati a portare il proprio strumento o semplicemente la propria voce e a unirsi alla serata: l’improvvisazione, insieme ai brani scelti sul momento con i partecipanti, sarà il cuore dell’appuntamento.
Una serata quindi aperta all’ascolto, all’incontro e alla libertà musicale, dove il confine tra palco e pubblico può trasformarsi in una vera jam.
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