Ai Bottini dell’Olio in mostra i presepi artigianali realizzati in carcere

Verrà inaugurata domani, mercoledì 26 novembre, alle 17 la seconda edizione della mostra di presepi artigianali realizzati dai detenuti delle sezioni di alta sicurezza della Casa circondariale di Livorno.

All’inaugurazione parteciperanno il sindaco Luca Salvetti, il prefetto Giancarlo Dionisi, il questore Giuseppina Maria Rita Stellino e il garante delle persone private della libertà personale Marco Solimano.

I presepi, realizzati interamente a mano secondo l’antica tradizione napoletana, rappresentano piccole opere d’arte frutto dell’ingegno, della creatività, della manualità dei detenuti che hanno animato il laboratorio d’arte all’interno delle Sughere, promosso dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Livorno e dalla direzione dell’Istituto.

All’interno della mostra verranno presentati anche i primi lavori del laboratorio artigianale di lavorazione del legno, a tema marino, recentemente allestito presso l’Isola di Gorgona.

I presepi e le altre opere potranno essere prenotati dietro offerta libera. Le offerte andranno a sostenere l’implementazione del laboratorio d’arte realizzato all’interno del carcere per l’anno 2026.

La mostra, organizzata dal Garante dei detenuti e dalla Casa circondariale di Livorno in collaborazione con il Consiglio di zona 4 e Arci Livorno, sarà aperta fino a domenica 30 novembre dalle 16.00 alle 19.00 al Polo culturale dei Bottini dell’Olio, piano terra.

Ingresso libero.

