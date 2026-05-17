Al Centro Donna un incontro per riflettere su linguaggio e pensiero libero

Lunedì 18 maggio al Centro Donna “Liliana Paoletti Buti”, l’Associazione Evelina De Magistris e il gruppo Le donne in nero di Livorno promuovono un momento di confronto aperto alla cittadinanza per interrogarsi sui significati della pace, sul linguaggio della guerra e sul ruolo della scuola nella formazione del pensiero critico

Lunedì 18 maggio, ore 17:00, al Centro Donna “Liliana Paoletti Buti”, l’associazione Evelina De Magistris e il gruppo Le donne in nero di Livorno, promuovono un incontro di riflessione e confronto sul tema della pace e sui modi possibili per “disarmare” il linguaggio, lo sguardo, le coscienze. Il suo titolo è Parole di pace: partiremo dalla lettura di pensieri e parole di scrittrici e pensatrici di ieri e di oggi, per aprire un confronto tra i/le partecipanti, che ci aiuti a non rimanere prigioniere e prigionieri del racconto dominante e a mettere in discussione i concetti stereotipati di pace e guerra: insomma un esercizio di pensiero libero . E a questo proposito parleremo anche di Scuola, di una scuola che “irreggimenta” come quella del regime fascista e di una scuola che, invece, educa alla capacità di analisi e di riflessione autonoma. Chi non avesse la possibilità di partecipare di persona, può collegarsi da remoto richiedendo il link all’indirizzo mail [email protected] Un incontro, promosso dalla Associazione Evelina De Magistris e dal gruppo Le donne in nero di Livorno, di riflessione e confronto a partire dalla lettura di Associazione Evelina De Magistris e dal gruppo Le donne in nero di Livorno, Parleremo anche di Scuola, di una scuola che “irreggimenta” come quella del fascismo e di una scuola che educa al pensiero libero. Vi aspettiamo!

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