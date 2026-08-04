Al Circolo Arena Astra il concerto Ethio-jazz
Mercoledì 5 agosto, alle ore 22, al Circolo Arena Astra, piazza Luigi Orlando 39, concerto Ethio-jazz, il genere creato da Mulatu Astatke, pianista, compositore e polistrumentista etiope, con Stefano Zambon al contrabbasso, Pierluigi Foschi alla batteria e Cosimo Fiaschi al sassofono
Mercoledì 5 agosto, alle ore 22.00, al Circolo Arena Astra, piazza Luigi Orlando 39, concerto Ethio-jazz, il genere creato da Mulatu Astatke, pianista, compositore e polistrumentista etiope, con Stefano Zambon al contrabbasso, Pierluigi Foschi alla batteria e Cosimo Fiaschi al sassofono. Dalle ore 18.30 lo Stand del Def6 Bistrot è aperto per l’aperitivo.
L’evento è promosso dal Def6 Bistrot di Matteo Carnevali – il locale di via della Bassata che tutto l’anno propone musica dal vivo e molto altro – insieme a Federico Monzani, vicepresidente dell’associazione culturale NuoviSuoni, in collaborazione con il Circolo Arena Astra: una nuova opportunità per la musica dal vivo nella nostra amata città.
Vicino al lungomare, all’aperto, tre musicisti straordinari ci accompagneranno in un viaggio nell’Ethio-jazz, dal grande Mulatu Astatke, che negli anni Sessanta ha dato vita a un linguaggio musicale unico, fondendo jazz, musica tradizionale etiope, ritmi africani e influenze latinoamericane, regalando al mondo capolavori come Yekermo Sew.
Subito dopo, jam session until late! Musicisti di qualsiasi genere e strumento sono invitati a salire sul palco e contribuire con la propria musica alle vibrazioni della serata.
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INFO: Circolo Arena Astra 3772260603. Due ore di parcheggio gratuito zona Porta a Mare, parcheggio Coop.
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