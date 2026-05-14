Al Museo del Mediterraneo un corso per imparare l’arte della resina artistica

Per informazioni e iscrizioni: [email protected], tel. 0586/266711-34. Quattro incontri a partire dal 29 maggio

Imparare a lavorare la resina per creare oggetti e bjoux è l’obiettivo del corso “Resinando ad arte”, ideato e diretto da Paolo Marzullo in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Il corso, totalmente gratuito, è articolato in quattro lezioni di 90 minuti, che si terranno al Museo il venerdì, a partire dalle ore 18.00, nei giorni 29 maggio e 5-12-19 giugno. L’iniziativa è rivolta a partecipanti desiderosi di acquisire la capacità di creare oggetti secondo la propria fantasia, utilizzando un vettore liquido-solido atossico che dura nel tempo. Questa nuova conoscenza si integra con precedenti attività artistiche legate all’utilizzo del colore come oggetto d’arte, ma anche per chi non ha esperienze il corso apre le porte del fai-da-te nel campo del bjoux, dell’oggettistica e tante cose ancora. Le lezioni verteranno sulle caratteristiche della resina, l’utilizzo di stampi siliconici, le tecniche di colorazione, la rifinitura delle creazioni attraverso l’abrasione e la lucidatura, la produzione di oggettistica varia. Per informazioni e iscrizioni: [email protected], tel. 0586/266711-34.

Condividi:

Riproduzione riservata ©