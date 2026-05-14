Al Museo della Città torna Amico Museo: visite, laboratori e iniziative per riscoprire Livorno

Domenica 17 maggio alle 17 il primo appuntamento di un ricco programma tra visite guidate, laboratori e attività dedicate alla scoperta di Livorno. Il Museo della Città aderisce anche nel 2026 alla rassegna promossa dalla Regione Toscana

Il Museo della Città di Livorno partecipa anche quest’anno all’edizione 2026 di Amico Museo. Aria di primavera nei musei toscani, promossa dalla Regione Toscana, con un programma di iniziative che attraversa i mesi di maggio e giugno, costruito attorno all’idea di museo come spazio vivo, luogo di relazione e strumento per comprendere la città. Visite guidate, laboratori, incontri pubblici e attività per famiglie si articolano in un calendario che mette al centro Livorno come organismo stratificato, fatto di tracce, trasformazioni e linguaggi diversi, da leggere dentro e fuori le sale espositive. Il programma prende avvio domenica 17 maggio alle ore 17.00 con La città antica: luoghi, tracce e memorie, un percorso guidato che restituisce profondità storica agli spazi urbani. La rassegna è organizzata dal Comune di Livorno e promossa dalla Cooperativa Itinera, in collaborazione con Coop Agave e Coop Culture. Nessun costo di ingresso al Museo in occasione degli eventi, mentre le attività prevedono un contributo ridotto a conferma della volontà di mantenere un’offerta accessibile e inclusiva.

Costo

5 euro a partecipante

Informazioni e prenotazioni

Museo della Città di Livorno – Polo Culturale Bottini dell’Olio

Piazza del Luogo Pio, 19

0586 824551

[email protected]

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