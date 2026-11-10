Al Museo di Storia “Curiosi per Natura”. Dialoghi di scienza: cecità climatica
Sabato 14 novembre alle 17,30 nuovo appuntamento del programma “Curiosi per Natura" un ciclo di incontri a tema dedicati all’approfondimento della scienza, con curiosità e consigli per la vita di tutti i giorni, promossi da Coop. Itinera in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Per informazioni: segreteria Musmed 0586/266711 [email protected]
Sabato 14 novembre alle 17,30 nuovo appuntamento del programma “Curiosi per Natura” un ciclo di incontri a tema dedicati all’approfondimento della scienza, con curiosità e consigli per la vita di tutti i giorni, promossi da Coop. Itinera in collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo della Provincia di Livorno. Sappiamo che il clima sta cambiando, ne osserviamo gli effetti e ne sentiamo parlare ogni giorno. Eppure perché è così difficile modificare le nostre abitudini? Attraverso un percorso tra la Sala del Mare e la Sala di Geopaleontologia del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, ripercorreremo la storia dei climi del nostro territorio e del bacino mediterraneo, scoprendo come l’ambiente si sia trasformato nel corso del tempo. Accompagnati dal Dott. Paolo Rognini, esploreremo poi il rapporto tra esseri umani e cambiamento climatico, cercando di comprendere come abitudini, convinzioni, modelli culturali e dinamiche sociali condizionino la nostra percezione dell’emergenza ambientale e la capacità di affrontarla.
Un incontro tra storia naturale, antropologia e attualità che si concluderà con una degustazione di vini a cura della FISAR Delegazione APS Livorno
400;”>Per partecipare all’iniziativa. Pagamento on line anticipato
https://www.musmed.it/tickets/prodotto/cecita-climatica/
Per informazioni: segreteria Musmed 0586/266711 [email protected]
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