Al Museo di storia due serate alla scoperta della Divina Commedia

Giovedì 2 e 9 luglio, alle 21, tornano gli appuntamenti dedicati a Dante. In programma gli approfondimenti sui canti di Ulisse e Lucifero con Giacomo Romano, Giorgio Mandalis e Fabio Leonardi. Ingresso a offerta libera

Tornano al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, le serate dedicate alla Divina Commedia con due appuntamenti dedicati ai canti più celebri e drammatici dell’opera di Dante. La prima serata, in programma il prossimo giovedi 2 luglio, alle ore 21, proporrà un approfondimento del Canto XXVI dell’Inferno che vede protagonista Ulisse. Il secondo incontro, giovedi 9 luglio, sempre alle 21, sarà dedicato invece al Lucifero del Canto XXXIV dell’Inferno. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’associazione culturale Livorno Come Era, e i preziosi contributi del dott. Giacomo Romano, del prof. Giorgio Mandalis e dell’artista Fabio Leonardi. La rassegna nasce da un’inedita e originale formula di lettura della Divina Commedia, ideata dal dott. Romano, esperto dantista e direttore della Galleria “Le Stanze”. Gli incontri non si limiteranno alla pura esegesi letteraria, ma fonderanno la parola di Dante con la divulgazione storica e l’arte visiva contemporanea di Leonardi, artista livornese, tra i più interessanti e originali illustratori contemporanei della Commedia, le cui opere accompagneranno il pubblico in una interpretazione visiva dei canti. Con loro il prof. Mandalis, esperto della cultura locale e attuale presidente dell’associazione Livorno Come Era, docente di materie letterarie e latino, per oltre quarant’anni, nei licei cittadini. Entrambi gli eventi sono ad ingresso a offerta libera e rappresentano un’occasione imperdibile per gli appassionati di letteratura, per gli amanti dell’arte contemporanea e per chiunque desideri vivere una serata estiva all’insegna della cultura. Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected] oppure chiamare il num. 0586 266711.

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