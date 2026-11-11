Al Musmed la “Maratona del Rispetto 2026”

Sabato 14 novembre, dalle ore 9 alle 11.30, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, si terrà la tappa livornese della Maratona del Rispetto 2026, promossa dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile APS-ETS

Sabato 14 novembre, dalle ore 9 alle 11.30, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, si terrà la tappa livornese della Maratona del Rispetto 2026, promossa dall’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile APS-ETS.

L’evento si aprirà con la presentazione, in anteprima nazionale, del documentario “Oltre la Medaglia – Voci, cadute e rinascite dei campioni per i ragazzi”, realizzato in collaborazione con UNICEF Italia e l’Istituto Sportivo Internazionale di Amatrice, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Dieci campioni olimpici e paralimpici racconteranno successi e fragilità, offrendo spunti di riflessione sul rispetto, sull’autostima e sulla capacità di affrontare le difficoltà.

Seguirà un confronto con gli studenti, con la partecipazione del canoista paralimpico Christian Volpi.

Successivamente, rappresentanti delle istituzioni ed esperti del mondo educativo, sanitario, giudiziario e sportivo si confronteranno sul tema “Toscana: un Patto per le Nuove Generazioni”, moderato dal presidente dell’Osservatorio Luca Massaccesi.

Sono previsti i saluti del sindaco Luca Salvetti e gli interventi di Mia Bintou Diop, vicepresidente della Regione Toscana, ed Eleonora Agostinelli, vicepresidente della Provincia di Livorno.

L’iniziativa intende rafforzare la collaborazione tra istituzioni, scuole, famiglie e servizi territoriali per prevenire bullismo e cyberbullismo e promuovere una cultura dell’ascolto e del rispetto.

Informazioni: [email protected] – Tel. 328 9391476 – www.onbd.it

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