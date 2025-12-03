Al Nuovo Teatro delle Commedie torna FuoriFormato

Matteo Saudino e Giua saranno protagonisti di Anime Fragili, un viaggio nelle vulnerabilità del nostro tempo guidato dal pensiero di Platone e Aristotele

Sabato 6 dicembre alle 21.30, torna al Nuovo Teatro delle Commedie FuoriFormato, la rassegna che invita a sperimentare, mescolare linguaggi e mettere in scena pensieri vivi e contemporanei. Protagonisti del terzo appuntamento della rassegna saranno Matteo Saudino – il professore di filosofia amatissimo dal web, autore e divulgatore su YouTube – e la cantautrice Giua, che lo accompagnerà con la sua voce e la sua musica. Insieme presenteranno Anime Fragili, un viaggio nelle vulnerabilità del nostro tempo guidato dal pensiero di Platone e Aristotele. Lo spettacolo è una co-produzione di Produzioni Fuorivia e Pilar Ternera/NTC. Un viaggio profondo nelle fragilità dell’uomo contemporaneo, accompagnato dalle riflessioni senza tempo di Platone e Aristotele. Oggi, più che mai, il nostro tempo appare segnato dalle incertezze esistenziali: dalla solitudine che avvolge l’individuo alla crescente difficoltà di comunicare autenticamente, dall’assenza di verità alla crisi della politica, dalle inquietudini sollevate dalla tecnologia alle paure ataviche legate alla morte, un tabù che, nonostante i secoli, continua a essere irrisolto. Lo spettacolo, ispirato all’omonima pubblicazione di Matteo Saudino per Einaudi, ci invita a riflettere su come le intuizioni dei grandi filosofi dell’antichità possano ancora oggi offrirci chiavi di lettura per affrontare le sfide e le trasformazioni dell’Occidente contemporaneo. Platone, con la sua visione della realtà come mondo delle idee, ci spinge a cercare la verità oltre le apparenze, mentre Aristotele, con la sua riflessione sull’etica e sulla felicità, ci invita a coltivare la virtù come strada per vivere una vita piena e autentica. Al termine dello spettacolo, in collaborazione con la libreria Mandadori Bookstore, l’autore si fermerà per il firmacopie del libro Anime Fragili. FuoriFormato è il luogo in cui i linguaggi si incontrano e cambiano forma: teatro, narrazioni contemporanee, ironia, pensiero vivo. Ogni serata inizia con una cena conviviale su prenotazione (max 40 posti), un momento per sedersi insieme e condividere l’atmosfera prima di immergersi nello spettacolo.

Inizio spettacolo ore 21:30

