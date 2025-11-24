Al Teatro Salesiani la prima di Dancing Queen

La regia di Sara Del Vivo ha saputo creare un atmosfera magica e coinvolgente facendo cantare e ballare una platea intera

Un pubblico entusiasta e caloroso ha gremito il Teatro Salesiani venerdì scorso, per assistere alla prima dello spettacolo “Dancing Queen“, prodotto dalla compagnia di musical MSG (Musical Show Group). Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre film “Mamma Mia!” con musiche in lingua originale degli ABBA, ha conquistato il pubblico fin dalle prime note. La regia di Sara Del Vivo ha saputo creare un atmosfera magica e coinvolgente facendo cantare e ballare una platea intera. Il cast di giovani talenti ha dimostrato grande energia e passione, interpretando le canzoni più famose degli ABBA come “Dancing Queen”, “Mamma Mia”, “Take a Chance on Me” e “The Winner Takes It All”. Un plauso particolare va all’assistente alla regia Benedetta Cuchel e al vocal coach Diego Pieri, che hanno contribuito alla riuscita dello spettacolo. “È stato un sogno vedere il pubblico così coinvolto e felice di assistere allo spettacolo”, ha dichiarato Sara Del Vivo dopo lo spettacolo. “Siamo molto orgogliosi di aver portato in scena ‘Dancing Queen’ e di aver fatto rivivere le canzoni degli ABBA in una versione tutta nostra”. ” il successo è stato sopra ogni aspettativa, uno spettacolo molto difficile portato in scena con estrema professionalità. Sono molto fiera del mio cast!” Il successo di “Dancing Queen” è stato tale che, visto il grande afflusso di pubblico e il sold out, lo spettacolo sarà replicato per l’ultima volta venerdì 5 dicembre. I biglietti sono già disponibili sul circuito LiveTicket. Il pubblico non ha potuto fare a meno di alzarsi in piedi ad applaudire alla fine dello spettacolo, dimostrando tutto il proprio apprezzamento per la qualità della produzione e la bravura degli artisti. “Dancing Queen” è uno spettacolo che non va assolutamente perso. Con la sua energia, la sua passione e la sua musica, vi conquisterà e vi farà dimenticare di tutto il resto. Non mancate alla replica di venerdì 5 dicembre, sarà un ricordo che resterà con voi per sempre. Info: 328 7494974

