Al Teatro Vertigo uno spettacolo dedicato a Paolo Borsellino

Sabato 14 novembre alle 21 Paolo Borsellino – Il Custode del coraggio scritto da Francesco Nobili e interpretato da Cristiano Arsì

La Cervona – Editoria & Spettacolo e Icaro Azzurro di Roma in collaborazione con Vertigo Aps sono lieti di annunciare lo spettacolo teatrale “Paolo Borsellino – Il Custode del coraggio” di Francesco Nobili, in scena sabato 14 novembre alle ore 21:00 al Teatro Vertigo di via del Pallone, 2. Un appuntamento di grande intensità civile ed emotiva che restituisce al pubblico uno sguardo intimo e potente sulla figura di Paolo Borsellino, attraverso il racconto di suo figlio, testimone diretto di una storia che appartiene alla memoria privata e alla coscienza collettiva del nostro Paese. Paolo Borsellino aveva paura, ma ha deciso che la paura non avrebbe scelto al posto suo. Lo spettacolo non vuole trasformare un uomo in una statua. Vuole riportarlo alla sua dimensione più autentica: quella di un magistrato, di un padre, di un cittadino consapevole del pericolo e tuttavia incapace di voltarsi dall’altra parte. Sul palcoscenico, Cristiano Arsì dà corpo e voce a questa storia con grande intensità, perché ricordare Borsellino non significa soltanto pronunciarne il nome, ma domandarsi cosa resta del suo esempio quando le commemorazioni finiscono, quando le luci si spengono, quando il coraggio torna a essere una scelta personale. Vi racconteremo un uomo, non un monumento. Un uomo che conosceva la paura e che, proprio per questo, seppe tracciare un limite. Il figlio di Paolo Borsellino racconta la storia di suo padre con un misto di tristezza e orgoglio. Ricorda i momenti felici trascorsi insieme, la gentilezza, la dedizione assoluta alla giustizia. Rievoca le difficoltà affrontate nella lotta alla mafia, il coraggio dimostrato nonostante le minacce e la consapevolezza del pericolo. Il monologo esplora il significato profondo dell’eredità morale lasciata da Paolo Borsellino e l’urgenza di custodirne lo spirito di giustizia e responsabilità civile. Il racconto intreccia memoria privata e storia collettiva: la morte di Giovanni Falcone, il celebre discorso di Borsellino, le indagini ostacolate, l’attesa lucida e consapevole della fine, fino alla strage di Via D’Amelio. Un percorso che attraversa il dolore e si fa testimonianza viva. Il regista Andrea De Vecchis spiega che questo spettacolo non racconta soltanto la storia di Paolo Borsellino, ma le conseguenze di chi quella storia l’ha vissuta in prima persona. Il figlio non eredita un ruolo: eredita un’assenza. Ne vive il peso simbolico, l’esposizione pubblica, la responsabilità morale. Il suo racconto nasce dall’esperienza concreta di chi ha conosciuto l’ingiustizia non nei libri, ma nella quotidianità. La regia evita qualsiasi forma di celebrazione retorica. In scena resta un uomo solo, che non chiede compassione ma ascolto. Un uomo che attraversa i ricordi e trasforma il dolore inconsapevolezza, la memoria in impegno civile.

Informazioni utili

Link biglietteria: www.lacervona.com/paolo borsellino

Info e Prenotazioni: 320.4607314

Biglietti acquistabili anche direttamente al botteghino del teatro

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