Al The Cage tornano Giorgio Canali e i Rossofuoco

Venerdì 21 novembre il tour di Giorgio Canali & Rossofuoco fa tappa a Villa Corridi con uno spettacolo denso, sudato e davvero imperdibile; sabato 22 novembre nuovo appuntamento con la rassegna di My Generation

A un anno e mezzo di distanza Giorgio Canali e i Rossofuoco tornano in visita a Livorno con il grande, nuovo spettacolo di puro rock’n’roll che sta infiammando i club della penisola. Un concerto denso e coinvolgente in cui il Re dell’underground italiano porta sul palco i brani più importanti della propria prolifica carriera, regalando al pubblico un viaggio rabbioso e commovente dentro un universo rock di preziosa levatura. Insieme a quella che ormai da vent’anni è la sua band, composta da Marco Testadifuoco Greco (basso e voce), Luca Martelli (batteria e voce) e Stewie Dalcol (chitarra e voce), Canali torna a proporre dal vivo quel sound ruvido e potente che appassiona i fan, con un set live pieno di chitarre elettriche e distorsioni che è da sempre cornice imprescindibile dei suoi testi originali, essenziali e dissacranti. Con oltre trenta anni di carriera alle spalle da protagonista della musica alternativa italiana (Cccp, Csi, Pgr) e da produttore di artisti del calibro di Bugo, Marlene Kuntz, Le luci della centrale elettrica, Tre allegri ragazzi morti, The Zen Circus, nonché da tecnico del suono dei Noir Desire di Bertrand Cantat, Canali ha iniziato sin dagli anni ‘70 a frequentare la scena punk e indipendente romagnola arrivando a collaborare con Litfiba verso la seconda metà degli anni ottanta. Seguono anni di progetti e collaborazioni tra l’Italia e la Francia in cui Canali si affermerà come produttore di musicisti alternativi e underground. A partire dai primi 2000 è impegnato nel progetto dei Rossofuoco, band che deve il proprio nome al disco omonimo del 2002, lavoro con cui Canali consolida la scrittura in italiano e che sarà solo il secondo di una lunghissima collaborazione e ben nove album, di cui l’ultimo è Pericolo Giallo (2023). Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms al costo di 17 euro più i diritti di prevendita. A seguire, per restare insieme e ballare fino a notte fonda, dj-set targato Into the groove; biglietti acquistabile in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 22 NOVEMBRE

Al teatrino di Villa Corridi proseguono i sabati all’insegna della promozione dei giovani artisti e della nuova musica dal vivo grazie alla rassegna My Generation, nata dalla collaborazione del live club livornese e dell’associazione fiorentina Musicus Concentus. Come da tradizione ventennale, il The Cage continua ad accogliere non solo i grandi nomi della scena nazionale e internazionale, ma anche gli artisti e le band locali, con l’intento di valorizzare il prolifico tessuto underground cittadino. È questo il turno di Ortiz & Are e del loro nuovo ep di inediti The hood brothers. Amici da tanti anni, legati da un’incrollabile affinità personale ed artistica, i due rapper livornesi torneranno sul palco del The Cage per presentare al pubblico questo primo lavoro comune, un ep di 9 tracce che chiude il cerchio di un fertile periodo di collaborazione. Per la prima volta al The Cage nel novembre del 2022 in apertura del live di Don Said, Ortiz si è ritagliato velocemente un ruolo di tutto rispetto nel panorama musicale cittadino: «Questo ep contiene 9 tracce e sono tutte inedite, ad eccezione di Imperatori Freestyle, che appena uscita sui Spotify e sui nostri canali social – spiega – presentarli al The Cage è come sempre un grande onore, perché è il migliore locale di Livorno e uno dei migliori della Toscana. Siamo contentissimi e non vediamo l’ora». Are, dal canto suo, non è da meno: classe 2001 e di origine etiope, si dedica alla musica fin dalla più tenera età e ama la sperimentazione, tratto che gli permette di dedicarsi contemporaneamente a progetti diversi e multiformi. Anche se la collaborazione con Ortiz resta un punto fermo: «Il nostro rapporto dura da molto tempo, con lui mi trovo bene. Mi piace dire che ci facciamo compagnia in un cammino solitario». I due, infatti, non sono un duo stabile e portano avanti in parallelo le proprie carriere soliste. Giovani e talentuosi, promettono di far vibrare il live club e trascinare il pubblico in una serata coinvolgente e indimenticabile. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili su TicketSms al costo di 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire, come ogni sabato firmato My Generation, dj-set per continuare la festa fino a notte fonda: biglietti acquistabili in cassa a 10 euro, con prima consumazione inclusa.

