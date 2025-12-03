Al The Cage weekend di musica italiana e internazionale

Venerdì 5 dicembre c’è Kiko Loureiro con il tour celebrativo dei suoi 35 anni di carriera; sabato 6 dicembre arriva Guarda le date amore mio, il tour nei club di Dutch Nazari; domenica 7 dicembre è la volta dell’imperdibile IDLES dj-set

Il tour europeo celebrativo del grande virtuoso della chitarra Kiko Loureiro che ha già conquistato il pubblico di mezzo mondo e ha mandato i fan in visibilio arriva nientepopodimenoche a Livorno, direttamente sul palco del Teatrino di Villa Corridi. Musicista simbolo per generazioni di chitarristi e nome imprescindibile del metal internazionale – dai Megadeth agli Angra, passando per una produzione solista che ha ridefinito il concetto di tecnica e musicalità – Loureiro porta anche al The Cage questo show, uno spettacolo speciale che non si limita a ripercorrere la sua storia, ma la reinventa con l’energia e la curiosità che hanno reso l’artista un punto di riferimento per la musica mondiale. Al centro della scaletta Theory of Mind, il suo nuovo lavoro, che intreccia sonorità e suggestioni ispirate alla psicologia e alla tecnologia. I nuovi brani convivono con classici di Angra, Megadeth e con i momenti più iconici della sua carriera solista, tracciando un percorso sonoro che alterna tecnica, melodia e tutta la riconoscibile eleganza del chitarrista brasiliano. A condividere il palco con Loureiro ci sarà una formazione d’alta scuola con Bruno Valverde alla batteria, Felipe Andreoli al basso e Luiz Rodrigues alla seconda chitarra. Un ensemble capace di costruire un impatto sonoro potente e chirurgico, che mette in risalto la profondità delle composizioni e il loro dinamismo. Quello che ci aspetta sono riff solidi come una colata di metallo, assoli che sembrano spingere l’aria e intensi intimi momenti di chitarra acustica. Uno spettacolo completo, capace di conquistare tanto i fan storici quanto chi lo ascolta per la prima volta. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita sia su TickeOne che su TicketSms a partire da 28 euro. A seguire, per restare insieme e ballare fino a tarda notte, dj-set targato Robetta Party e Belli Stonati; i biglietti sono acquistabili direttamente in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 6 DICEMBRE

Arriva al The Cage anche la nuova tournée autunnale di Dutch Nazari, che torna nei club italiani dopo l’uscita dell’album Guarda le luci amore mio, il quarto, uscito per Woodworm nello scorso ottobre. Sarà l’occasione per Dutch di presentare dal vivo il nuovo disco e incontrare la comunità di fan che ha costruito negli anni attraverso una scrittura unica nel panorama italiano. Sul palco anche lo storico collaboratore e co-produttore dell’album Sicket (basso e chitarra), Marco Campanale (batteria) e Luigi Ferrara (chitarra, synth e tastiere), per una formazione che riesce ad accompagnare Nazari in un suono maturo, riconoscibile e profondamente personale. La scaletta del tour includerà i brani del nuovo album ma non mancheranno i grandi pezzi dei tre album precedenti, gli stessi che hanno definito lo stile dell’artista padovano in equilibrio raro tra canzone d’autore e attitudine rap, critica sociale, ironia e immaginazione. Dutch Nazari ha conquistato pubblico e critica con l’esordio Amore Povero (2017), affermandosi da subito come una delle voci più originali nella nuova scena italiana. Il suo percorso è proseguito poi con Ce Lo Chiede L’Europa (2018), con oltre 70 date nei principali club e festival, e con l’acclamato Cori da sdraio (2022). Il talento poliedrico di Dutch lo ha portato a costruire un universo creativo che abbraccia collaborazioni musicali, progetti performativi – come lo spettacolo teatrale a fianco del poeta Alessandro Burbank, nonché un fortunato progetto extra-musicale, il Cosa Preferiresti Podcast. Con Guarda le luci amore mio Dutch arriva al quarto album, riaffermando la sua identità artistica fatta di pensiero critico, delicatezza e un immaginario ormai riconoscibile al primo verso. Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms a partire da 20 euro. A seguire il tradizionale My Generation – Cage Night Party del sabato sera, con i biglietti che si possono acquistare direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

DOMENICA 7 DICEMBRE

La terza serata di musica al The Cage porta a Livorno gli IDLES per un appuntamento davvero imperdibile. Grazie alla collaborazione del The Cage con Ultima, la domenica livornese vedrà sul palco del Teatrino un dj-set davvero speciale. La notte si trasformerà in un caleidoscopio musicale con vibes post-punk e indie rock, elettroniche, hyperpop e hip-hop. In apertura, a partire dalle 21:30, tre progetti musicali italiani freschi e interessanti. Il primo, Discomostro, è una band italiana di punk/hc, che da qualche mese è di nuovo in tour per portare in scena il suo quarto e ultimo album On No!, accolto calorosamente da pubblico e critica. A seguire Lupe Velez, gruppo livornese nato nel 2014 dalle ceneri della band Stella Maris Music Conspiracy, che presenterà dal vivo, per la prima volta al Teatrino, il nuovo album. Un progetto che attinge al garage rock, al rock’n’roll, al punk e al power-pop, con influenze dalla scena australiana e britannica. Infine Fanciullino, un duo pisano composto da chitarra e batteria, incline alle urgenze sonore e alla riduzione all’essenziale, che suona punk con elementi post-hardcore. Biglietti acquistabili in prevendita su TicketSms al costo di 10 euro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©