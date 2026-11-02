Al Vespucci Colombo la presentazione del festival Hortus Harmonicus

Martedì 3 novembre alle 18 un incontro con Federico Maria Sardelli e Roberto Sbolci, introdotto da Stefano Thrull. In programma un viaggio tra storia e musica nel cuore del Sei e Settecento livornese

Quando si parla di arte e musica a Livorno, il pensiero corre subito a Pietro Mascagni, Amedeo Modigliani o ai Macchiaioli. Ma la storia culturale della città affonda le proprie radici anche in un’epoca altrettanto straordinaria. Tra il XVII e il XVIII secolo, Livorno si afferma come una delle realtà più fiorenti d’Italia, polo d’attrazione cosmopolita e punto d’incontro tra popoli e idee. “È una città nuova che testimonia del genio dei duchi di Toscana; di un villaggio paludoso ne hanno fatto la più fiorente città d’Italia”, scriveva Montesquieu nelle Lettere persiane. Proprio alla musica di questo periodo è dedicato l’incontro “La Musica Barocca a Livorno”, in programma martedì 3 novembre alle 18 alla Biblioteca dell’IIS Vespucci Colombo. L’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare il festival Hortus Harmonicus. Interverranno Federico Maria Sardelli e Roberto Sbolci, con l’introduzione di Stefano Thrull. Il programma prevede un’introduzione alla musica barocca e alle forme musicali dell’epoca, un approfondimento sui compositori livornesi tra Sei e Settecento e la presentazione in anteprima dell’edizione 2026 del festival, con i concerti, i luoghi del percorso musicale e il programma esecutivo. La musica diventa così la chiave per riscoprire questa stagione della storia cittadina e valorizzare i suggestivi spazi barocchi di Livorno. L’incontro avrà una durata indicativa di 60-70 minuti.

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