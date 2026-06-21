Al via gli spettacoli dei laboratori al Teatro (Con)Temporaneo

Dal 23 al 26 giugno ai Magazzini Generali di Livorno in scena “Chi ha paura di Hootie Pie?”, spettacolo conclusivo del laboratorio di secondo livello ispirato alla celebre commedia di Christopher Durang

Cespuglio Ecosistema Teatrale è lieta di presentare gli spettacoli dei laboratori 2025/2026 che andranno in scena al Teatro (Con)Temporaneo, in programma dal 13 al 26 giugno presso i Magazzini Generali di Livorno, in via della Cinta Esterna 48/50.

I laboratori

I laboratori di teatro per adulti si sono svolti da ottobre 2025 a giugno 2026, condotti da Alessia Cespuglio, attrice e regista di consolidata esperienza nel teatro civile e sociale. I laboratori, aperti a partecipanti di diverse età ed esperienze, rappresentano un’opportunità di formazione artistica e riflessione culturale attraverso il linguaggio teatrale. L’attività proseguirà anche nella stagione 2026/2027 presso il Magazzino Nove, all’interno dei Magazzini Generali di Livorno. Da ottobre sarà inoltre attivato un corso dedicato agli adolescenti dai 15 ai 19 anni.

La Cespuglio Ecosistema Teatrale

L’associazione è nata nel novembre 2024 ed è stata fondata da Alessia Cespuglio, che ne cura la visione creativa e dirige le attività. Nonostante la recente costituzione, l’associazione è già impegnata in numerosi progetti sul territorio livornese attraverso laboratori teatrali per adulti che coinvolgono oltre 40 partecipanti, oltre a percorsi realizzati con l’associazione Mediterraneo, che si occupa di salute mentale, e con il Serd e la Cooperativa San Benedetto, attivi nell’ambito delle dipendenze. I laboratori vengono strutturati attraverso lo studio di drammaturgie contemporanee, con particolare attenzione agli autori americani e inglesi.

“Chi ha paura di Hootie Pie?”

Dal 23 al 26 giugno 2026, con inizio alle ore 21, andrà in scena “Chi ha paura di Hootie Pie?”, spettacolo conclusivo del laboratorio di secondo livello. Il lavoro svolto durante l’anno è stato incentrato sullo studio e sull’analisi del testo “Sonia, Vanya, Masha e Spike”, celebre commedia teatrale scritta da Christopher Durang e vincitrice del Tony Award come Miglior Commedia nel 2013. La storia si svolge in una fattoria della Pennsylvania. Vanya e la sorella adottiva Sonia hanno trascorso tutta la vita ad accudire gli anziani genitori, rinunciando alle proprie ambizioni e conducendo un’esistenza monotona. La loro routine viene sconvolta dall’arrivo improvviso dell’altra sorella, Masha, attrice di successo dal carattere egocentrico, accompagnata dal giovane compagno Spike. In scena Carlo Silvestri, Sabatini Chieppa, Gregorio Biagioni, Alessandro Baldanzi, Alessandro Cei, Stefania Giacomelli e Antonella Rossi. Lo spettacolo avrà una durata di 2 ore e 30 minuti, con una pausa tra il primo e il secondo atto. L’ingresso è di 10 euro. Il locale è dotato di aria condizionata. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al 3287013206 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]. Gli organizzatori provvederanno a ricontattare gli interessati nel più breve tempo possibile.

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