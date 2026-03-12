Al via il laboratorio d’arte contemporanea Off-Site Livorno

Progetto condiviso da Comune, Itinera, Fondazione Trossi-Uberti, Fondazione Livorno Arte e Cultura, Brikke Brakke, 8mmezzo e Uovo alla Pop per fare di Livorno un laboratorio diffuso di ricerca, formazione e produzione artistica contemporanea. I partecipanti vivranno in alloggi condivisi e lavoreranno in un ambiente immersivo e collaborativo beneficiando di una borsa mensile di 500 euro: previste 470 ore tra formazione, studio, visite, viaggi didattici, progettazione e produzione

Prende avvio OFF SITE Livorno – officina per l’arte contemporanea, il programma di residenza dedicato a sedici giovani artiste e artisti, curatrici e curatori tra i 18 e i 35 anni, pensato come un percorso di alta formazione interdisciplinare, ricerca e produzione culturale profondamente radicato nel territorio. Promosso da Fondazione d’arte Trossi-Uberti e realizzato grazie a un ampio partenariato territoriale composto da Comune di Livorno, Fondazione Livorno Arte e Cultura, Cooperativa Itinera, Cooperativa sociale Brikke Brakke, Associazione 8mmezzo e Associazione Uovo alla Pop, Off-Site Livorno nasce con l’obiettivo di costruire un’esperienza immersiva capace di mettere in relazione arte contemporanea, spazio urbano, comunità, paesaggio e innovazione culturale. L’iniziativa è finanziata con le risorse del PR FSE+ Toscana 2021/2027 nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, e rappresenta un investimento importante sulle nuove generazioni, sulla crescita delle competenze e sulla capacità dell’arte di attivare processi di lettura, interpretazione e trasformazione del territorio. Off-Site Livorno si presenta come una vera e propria officina artistica diffusa, nella quale la città diventa luogo di studio, confronto e sperimentazione. Musei, archivi, istituzioni culturali, spazi pubblici, quartieri e comunità saranno parte integrante del percorso, offrendo ai partecipanti l’occasione di lavorare in un contesto vivo, articolato e ricco di relazioni professionali. La open call è rivolta a giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni alla data di scadenza del bando, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, in condizione di disoccupazione, inoccupazione o con attività non stabile, e non impegnati in percorsi di studio o formazione. Il progetto si rivolge a chi desidera approfondire la propria professionalità nell’ambito delle pratiche visive, performative o curatoriali, anche provenendo da percorsi ibridi o non lineari, e a chi è interessato a sviluppare progetti situati, capaci di dialogare con istituzioni, contesti urbani e comunità. Il programma si articolerà in due residenze consecutive, ciascuna destinata a otto partecipanti: la prima sarà dedicata al tema “La città liquida”, la seconda a “La sottile linea blu”. Complessivamente, OFF-SITE Livorno offrirà un percorso di sei mesi per ciascuna residenza: la prima da maggio a ottobre 2026, la seconda da metà novembre 2026 a metà maggio 2027. Ogni residenza prevede 470 ore tra formazione, studio, visite, viaggi didattici, progettazione e produzione, con il supporto di una rete qualificata di curatori, artisti, professionisti e soggetti del territorio. I partecipanti vivranno in alloggi condivisi e lavoreranno in un ambiente immersivo e collaborativo, beneficiando di una borsa mensile di 500 euro, dell’alloggio, del tutoraggio e dell’orientamento, di un budget individuale di produzione, del supporto tecnico-organizzativo e di spazi di lavoro dedicati.

Accanto alla dimensione laboratoriale e progettuale, il progetto propone una solida attività formativa, con moduli dedicati a pratiche partecipative, arte pubblica, rapporto tra arte e spazio urbano, progettazione culturale, normativa sui beni culturali, gestione di eventi artistici, mediazione culturale e comunicazione. Alla parte teorica si affiancheranno laboratori pratici differenziati per le due residenze: arti visive, riuso e fotografia nella prima; videoarte, arte urbana e riuso nella seconda. Ogni partecipante svilupperà un progetto personale che troverà esito in mostre, eventi pubblici e in un catalogo finale. Il valore di OFF-SITE Livorno risiede anche nella sua natura profondamente collaborativa. Il progetto mette infatti in rete istituzioni pubbliche, soggetti culturali, realtà del terzo settore e associazioni attive sul territorio, riconoscendo nella cooperazione tra competenze diverse un elemento decisivo per generare opportunità reali per i giovani e per rafforzare il ruolo della cultura come leva di inclusione, crescita professionale e sviluppo locale. Con OFF-SITE Livorno, la città consolida la propria vocazione a essere un luogo di sperimentazione contemporanea, capace di attrarre energie creative, promuovere processi di formazione avanzata e favorire nuove connessioni tra arte, sociale e territorio.

Scadenza per la presentazione delle domande: 10 aprile 2026.

Le candidate e i candidati selezionati riceveranno una comunicazione via mail con data e orario del colloquio, che si svolgerà in modalità telematica a partire dal 14 aprile 2026.

Per informazioni e modalità di partecipazione:

https://www.fondazionetrossiuberti.org/news/off-site-livorno-officina-larte-contemporanea-bando-residenza-giovani-artiste-artisti-curatrici-curatori/

Condividi:

Riproduzione riservata ©