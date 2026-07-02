Al via il progetto letterario/artistico “Arte a colazione” per bambini da 6 a 11 anni

Parte a Villa Mimbelli un ciclo di incontri letterario/artistici dal nome “Arte a colazione”. Il progetto prevede quattro appuntamenti presso i Granai di Villa Mimbelli e l’attiguo ristoro. Gli incontri si svolgeranno nel parco

Parte a Villa Mimbelli un ciclo di incontri letterario/artistici dal nome “Arte a colazione”. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di Livorno e le Cooperative Agave, Itinera e CoopCulture, prevede quattro appuntamenti presso i Granai di Villa Mimbelli e l’attiguo ristoro. Gli incontri si svolgeranno nel parco e sono rivolti ai bambini da 6 a 11 anni.

Al “Ristoro Granai” sarà fornita una colazione e sarà proposta la lettura di un libro dedicato alla storia dell’arte, a cui seguirà un laboratorio artistico a tema.

COSTO: 10 euro a bambino compresa attività e colazione.

DATE:

7 Luglio

14 Luglio

21 Luglio

28 Luglio

INFO E PRENOTAZIONI:

Tel: 0586 824607

Mail: [email protected]

Oppure online al seguente link: https://www.agaveservizi.it/arte-a-colazione.htm

Condividi:

Riproduzione riservata ©