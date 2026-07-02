Al via il progetto letterario/artistico “Arte a colazione” per bambini da 6 a 11 anni
Parte a Villa Mimbelli un ciclo di incontri letterario/artistici dal nome “Arte a colazione”. Il progetto prevede quattro appuntamenti presso i Granai di Villa Mimbelli e l’attiguo ristoro. Gli incontri si svolgeranno nel parco
Parte a Villa Mimbelli un ciclo di incontri letterario/artistici dal nome “Arte a colazione”. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Comune di Livorno e le Cooperative Agave, Itinera e CoopCulture, prevede quattro appuntamenti presso i Granai di Villa Mimbelli e l’attiguo ristoro. Gli incontri si svolgeranno nel parco e sono rivolti ai bambini da 6 a 11 anni.
Al “Ristoro Granai” sarà fornita una colazione e sarà proposta la lettura di un libro dedicato alla storia dell’arte, a cui seguirà un laboratorio artistico a tema.
COSTO: 10 euro a bambino compresa attività e colazione.
DATE:
7 Luglio
14 Luglio
21 Luglio
28 Luglio
INFO E PRENOTAZIONI:
Tel: 0586 824607
Mail: [email protected]
Oppure online al seguente link: https://www.agaveservizi.it/arte-a-colazione.htm
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