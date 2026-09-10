Al via una nuova programmazione di eventi a Villa Maria

La Biblioteca di via Redi propone un ricco calendario di appuntamenti gratuiti tra proiezioni, letture teatrali, club del film e incontri dedicati al romance. Si parte il 14 settembre con un film di John Waters nell’ambito di Open Drag Festival

La Biblioteca di Villa Maria, sede del Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo del Sistema Bibliotecario Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi”, si prepara a inaugurare una ricca stagione di attività culturali per il periodo autunnale. Il progetto, ideato e curato da Cooperativa Itinera, mira a trasformare la biblioteca in uno spazio attivo di produzione culturale, partecipazione e incontro per tutta la cittadinanza, valorizzando il patrimonio bibliografico e audiovisivo conservato nella sede. Il programma si articola in diversi appuntamenti periodici pensati per creare una vera e propria comunità culturale. Si parte con le proiezioni collettive quest’anno organizzate in collaborazione con l’Associazione CUT Circuito Urbano Temporaneo ETS. Primo incontro lunedì 14 settembre alle ore 18:00 all’interno di Open Drag Festival con un film di John Waters. Gli altri appuntamenti si terranno una volta al mese, come di consueto il martedì pomeriggio alle 17.00. La proiezione di film selezionati rientra nelle attività della manifestazione “BIG PHOT”, alla scoperta delle tecniche dei grandi fotografi, a cura di Giulia Barini e Simone Ridi. Gli altri incontri saranno il 13 ottobre e il 17 novembre ore 17.00. Per riscoprire i classici del teatro direttamente dagli scaffali della biblioteca avrà luogo il venerdì pomeriggio Cambio Scena – Letture teatrali ad alta voce, a cura di Todo Modo Music-All ETS. L’iniziativa svela i meccanismi del teatro a partire da prospettive diverse attraverso letture collettive e interpretazioni. Il primo incontro si terrà venerdì 18 settembre alle ore 18:00. Gli altri appuntamenti saranno venerdì 9 ottobre e venerdì 13 novembre alle ore 18.00. Infine, data la passione per il cinema condivisa con utenti e frequentatori quest’anno partiranno due gruppi di commento di cinema e serie, tenuti dalle bibliotecarie, con appuntamenti mensili, dove potersi confrontare e scambiare idee.

Il club del film, il giovedì pomeriggio, in cui il gruppo si incontrerà per commentare analizzare i legami, le connessioni, i rimandi ad altre arti come la pittura, la musica e il teatro, di un film selezionato e presente nella mediateca. Il film sarà il punto di partenza per andare oltre la visione e approfondire il romanzo, la sceneggiature, il dietro le quinte, gli aneddoti grazie al ricco materiale della Biblioteca Labronica. Si comincia con un incontro di presentazione giovedì 24 settembre ore 18.00.

Romance Talks… in Biblioteca sarà invece un nuovo spazio di confronto su libri, film e serie TV dedicato al genere romance, nato in collaborazione con la Consulta Giovanile del Comune di Livorno per avvicinare il pubblico della generazione Z. Il primo incontro è previsto per Sabato 26 settembre alle ore 10:30. A partire da novembre, poi, partirà un ciclo di incontri di presentazioni di libri sul cinema e le arti dello spettacolo con saggisti e autori del territorio. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito e si svolgeranno presso la sede della Biblioteca di Villa Maria in Via F.Redi 22. Per rimanere aggiornati sulle attività consultare le pagine social Instagram e Facebook della Biblioteca Labronica. Per scoprire i titoli dei film scrivere a [email protected] o telefonare allo 0586.219265.

Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” sede di Villa Maria

Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo

Via F.Redi 22

Livorno

Tel. 0586219265

[email protected]

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