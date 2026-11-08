Alessia conquista il titolo di Miss BluMare 2026

La diciassettenne livornese, eletta Miss Livorno lo scorso 24 luglio in Terrazza Mascagni, ha conquistato il titolo nazionale a bordo della MSC Magnifica, superando altre cinquanta finaliste provenienti da tutta Italia

Il sogno è diventato realtà: l’ambito titolo di Miss Blumare 2026, il concorso nazionale organizzato dalla MSC crociere, divenuto negli anni tra i più quotati concorsi nazionale di bellezza (e non solo), è volato quest’anno a Livorno. La classe, lo stile ed il fascino di Alessia Mauro, Miss Livorno in carica eletta il 24 luglio scorso in Terrazza Mascagni, hanno conquistato una giuria qualificata composta da rappresentanti del mondo dello spettacolo, dello sport e della comunicazione, sbaragliando la concorrenza di ben cinquanta splendide finaliste provenienti da ogni parte d’Italia.

La proclamazione di Alessia a Miss BluMare 2026 è avvenuta nel gran teatro a bordo della nave da crociera della MSC Magnifica, nel corso di una crociera nel Mediterraneo, partita la settimana scorsa. E se era ancora vivo in lei il ricordo di quella magica serata in Terrazza Mascagni, nella quale aveva sfilato di fronte a migliaia di persone (conquistando anche la fascia di Miss Bagni Paolieri), per la diciassettenne Alessia Mauro, quell’esperienza estiva si è riproposta, amplificata ed incredibilmente emozionante in questi giorni sulla nave da crociera della MSC, dove ha avuto modo di portare in alto i colori di Livorno nel mondo della moda e dell’eleganza.

Bellissima ma non solo, educata, elegante e simpatica, alta 1,80, studentessa al Liceo artistico a Pisa (ma livornese doc), gioca a pallavolo ed ha come modello Myriam Silla e Paola Egonu alle quali si ispira anche per il forte carattere. Con la sua intelligenza, umiltà e bellezza ha ben rappresentato la città di Livorno in un contesto fashion, in cui ha potuto assaporare appieno l’ambiente del palcoscenico e della passerella. E’ stata modella e indossatrice in locations affascinanti, ha preso parte a set televisivi, shooting fotografici, sfilate di alta moda, party e ricevimenti esclusivi. Il tutto, il sogno da sempre sperato, si è meritatamente avverato per la Miss Livorno in carica, che ha avuto come compagna d’avventura anche la cecinese Alicya Ignoto, studentessa liceale, dolce e solare aspirante modella, anche lei protagonista alla 36°edizione di Miss Livorno, al termine della quale è stata proclamata “Miss Rossetti Assicurazioni”. A bordo le ragazze sono state in particolare impegnate in quattro prove tecniche: fotogenia/telegenia, fisicità, eleganza e monologo. Hanno lavorato inoltre per creare lo show finale. La serata di proclamazione si è rivelato un appuntamento incredibile dove il talento delle concorrenti e la bellezza dell’alta moda sartoriale hanno ricreato un connubio perfetto di grazia ed eleganza in mezzo al mare.

Sul podio da sogno sono salite al secondo posto Dalila De Las Mercedes (Lazio) ed al terzo posto Maddalena Stevan proveniente dal Veneto.

Giunta alla diciottesima edizione, la manifestazione Miss BluMare aspira da sempre a far emergere le attitudini artistiche delle ragazze oltre alla loro naturale bellezza fisica, valorizzando il rispetto della femminilità e delle differenze di genere; è divenuta negli anni sempre più importante e prestigiosa, occasione di crescita e confronto nonché trampolino di lancio nel mondo della moda e della televisione. Ne è un esempio Samira Lui, attuale notissima “valletta” di Jerry Scotti a La Ruota della Fortuna, che è stata eletta Miss Blu Mare nel 2013. Orgogliosi, felici ed emozionati per l’affermazione della livornese Alessia a livello nazionale sono gli esponenti della Cronosax Livorno Spettacolo & Sport che hanno curato tutte le tappe di Miss Livorno 2026, compresa la serata finale in Terrazza Mascagni del 24 luglio. Una affermazione che pone per la terza volta Livorno ai vertici nazionali nei concorsi di bellezza e spettacolo nazionali: nel 1994 (Sara Vassallo) e nel 2004 (Sara Guidetti) vinsero il titolo nazionale di “Una Ragazza per il Cinema” nel suggestivo teatro greco di Taormina. Felici della vittoria di Alessia Mauro anche i rappresentanti dell’Agenzia Arte & Moda di Massa, esclusivista per Toscana, la Liguria e la Lombardia del concorso Miss BluMare, che ha portato in nave ben diciassette ragazze finaliste, selezionando in queste tre regioni tantissime aspiranti Miss che si sono presentate anche quest’anno in estate in passerella con presenze record di spettatori ad ogni tappa e migliaia di visualizzazioni dei tanti post e video sui canali social.

Un nuovo capitolo di vita si aprirà adesso per Alessia: all’enorme “in bocca al lupo” di Denny Mendez che ha presentato la manifestazione (attrice e conduttrice di successo, vincitrice nel 1996 il titolo di Miss Italia e quarta classificata nel 1997 a Miss Universo), si uniscono gli auguri, i complimenti e le felicitazioni di tutti coloro che l’anno seguita nelle varie fasi del concorso, dell’organizzazione di Miss Blu Mare e dell’intera città di Livorno.

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