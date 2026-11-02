Alessia Mauro alla finale nazionale del concorso Miss Blu Mare

La diciassettenne livornese, eletta lo scorso 24 luglio in Terrazza Mascagni, sarà protagonista dal 3 all'8 novembre a bordo della MSC Magnifica. Con lei anche la cecinese Alicya Ignoto

Il verdetto scaturito da una giuria di oltre cinquanta componenti l’ha proclamata il 24 luglio scorso Miss Livorno 2026 ed è ancora vivo in lei il ricordo di quella magica serata in Terrazza Mascagni, che l’ha vista sfilare di fronte a migliaia di persone. Per lei, per la diciassettenne Alessia Mauro, quell’esperienza e quelle emozioni estive si riproporranno in questi giorni a bordo della nave da crociera della MSC Magnifica, dove si svolgerà la finale nazionale del concorso Miss Blu Mare. Bellissima ma non solo, educata e simpatica, alta 1,80, studentessa al Liceo artistico a Pisa (ma Livorno doc), gioca a pallavolo ed ha come modello Myriam Silla e Paola Egonu alle quali si ispira anche per il forte carattere. Con la sua intelligenza, umiltà e bellezza rappresenterà la città di Livorno in un contesto fashion votato all’eleganza, in cui potrà assaporare appieno l’ambiente del palcoscenico e della passerella. Sarà modella e indossatrice in locations affascinanti, prenderà parte a set televisivi, shooting, sfilate di alta moda, party e ricevimenti esclusivi. Il tutto si avvererà da martedi 3 a domenica 8 novembre per la Miss Livorno in carica, che avrà come compagna d’avventura anche la cecinese Alicya Ignoto, studentessa liceale, dolce e solare aspirante modella, anche lei protagonista alla 36°edizione di Miss Livorno, al termine della quale è stata proclamata “Miss Rossetti Assicurazioni”.

Giunta alla diciottesima edizione, la manifestazione Miss BluMare promossa dalla MSC Crociere e che aspira a far emergere in primo luogo le attitudini artistiche delle ragazze oltre alla loro naturale bellezza fisica, è divenuta negli anni sempre più importante e prestigiosa, occasione di crescita e confronto nonché trampolino di lancio nel mondo della moda e della televisione. Ne è un esempio Samira Lui, attuale notissima “valletta” di Jerry Scotti a La Ruota della Fortuna, che è stata eletta Miss Blu Mare nel 2013. Sono state tantissime anche quest’anno le ragazze che si sono presentate in estate sulle passerelle di tutta la Toscana, con presenze record di spettatori ad ogni tappa e migliaia di visualizzazioni dei tanti post e video sui canali social. Tutte le selezioni per Toscana, la Liguria e la Lombardia sono state seguite dall’Agenzia Arte & Moda di Massa, che porterà in nave ben diciassette ragazze finaliste su circa sessanta partecipanti. Tutte le tappe di Miss Livorno, abbinate a Miss BluMare, compresa la serata finale in Terrazza Mascagni del 24 luglio scorso, sono state curate dalla Cronosax Livorno Spettacolo & sport. A bordo della MSC “Magnifica”, nel corso di una crociera che partirà da Portofino per toccare Marsiglia, Tarragona, Civitavecchia e Genova, le ragazze livornesi, si contenderanno oltre al titolo nazionale di Miss BluMare 2026 anche tante altre fasce di merito. Saranno in particolare impegnate in quattro prove tecniche: fotogenia/telegenia, fisicità, eleganza e monologo. Lavoreranno inoltre per creare lo show finale che si svolgerà nel grande teatro della nave, La serata di proclamazione si preannuncia come un appuntamento imperdibile, dove il talento delle concorrenti e la bellezza dell’alta moda sartoriale ricreeranno un connubio perfetto di grazia ed eleganza in mezzo al mare. Tantissimi saranno gli ospiti a bordo, tra influencer, content creator, stilisti, e giurati del mondo dello spettacolo e dello sport. Sarà compito delle nostre Miss livornesi mostrare di avere le capacità per ricevere corona e scettro da Asia Bardini, attuale detentrice del titolo. A presentare la manifestazione tornerà quest’anno Denny Mendez attrice e conduttrice di successo, vincitrice nel 1996 il titolo di Miss Italia e quarta classificata nel 1997 a Miss Universo.

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