Alla Biblioteca di Villa Maria: al via il ciclo “Parliamo di cinema”

Gli appuntamenti, promossi dal Comune di Livorno e organizzati da Cooperativa Itinera, sono tutti a ingresso libero e gratuito (fino a esaurimento posti)

La Biblioteca Labronica – Sede di Villa Maria, Centro di Documentazione sulle Arti dello Spettacolo, prosegue la ricca programmazione dedicata agli appassionati, ai lettori e a tutta la cittadinanza. Gli appuntamenti, promossi dal Comune di Livorno e organizzati da Cooperativa Itinera, sono tutti a ingresso libero e gratuito (fino a esaurimento posti).

Martedì 17 novembre, alle ore 17.00, la proiezione collettiva di un film di Lucas Dhont, uno dei registi più apprezzati del cinema europeo contemporaneo. L’iniziativa, aperta a tutti gli utenti della biblioteca, è realizzata a cura dell’Associazione CUT – Circuito Urbano Temporaneo ETS e sarà presentata al pubblico da Giulia Barini.

A partire da questo venerdì prende poi il via il ciclo “Parliamo di cinema”, una rassegna di tre incontri pomeridiani – tutti con inizio alle ore 18.00 – pensata per esplorare la storia, i protagonisti e l’immaginario del grande schermo attraverso le più recenti pubblicazioni editoriali del settore:

Venerdì 20 novembre, ore 18.00 – L’amicizia fra Aldo Fabrizi e Roberto Rossellini: ill ciclo si apre con un omaggio ai maestri del cinema italiano del dopoguerra. L’autore Bruno Grillo presenterà il suo volume *“Fabrizi e Rossellini: Un’amicizia sul set del Neorealismo”* (Bietti Fotogrammi, 2025), ripercorrendo l’intenso sodalizio umano e artistico tra i due giganti che hanno segnato i momenti fondativi della nostra cinematografia.

Venerdì 27 novembre, alle ore 18.00 – Cinex: cinema e teatri a Livorno dal 1658 al 2026: spazio alla memoria culturale e alla storia dello spettacolo cittadino. La fotografa Giulia Barini presenterà il suo “Cinex. Cinema e teatri a Livorno dal 1658 al 2026”* (Ala Libri, 2026), un’opera che ricostruisce oltre tre secoli di evoluzione dei luoghi di spettacolo livornesi. Dialogherà con l’autrice l’artista Valentina Restivo.

Venerdì 4 dicembre, ore 18.00 – La saga de “La Casa” di Sam Raimi chiuderà la rassegna con un incontro all’insegna del cinema cult con Stefano Cavalli, autore del libro “Hell is home” (Isenzatregua, 2025), dedicato all’iconica saga cinematografica diretta da Sam Raimi che ha rivoluzionato il genere. Con questa rassegna, la Biblioteca di Villa Maria conferma la propria vocazione di spazio aperto di condivisione, ricerca e approfondimento attorno ai linguaggi dello spettacolo e all’editoria specializzata.

Info e contatti

Biblioteca Labronica – Villa Maria (Centro di Documentazione sulle Arti dello Spettacolo)

via Redi 22, Livorno

Tel. 0586-219265

E-mail: [email protected]

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