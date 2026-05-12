Alla Melograno Art Gallery in mostra le opere di Geraldine Gioia ed Edoardo Ceccarelli

Due percorsi artistici che si incontrano e si sfiorano tra realtà trasfigurata e introspezione simbolica, con linguaggi opposti che finiscono per dialogare nello stesso spazio espositivo, trasformando la materia del disegno in racconto e atmosfera

Dal 14 al 20 maggio la galleria di via Marradi ospita un viaggio tra immaginazione, introspezione e segno artistico. Vernissage sabato 16 maggio alle 18 con due percorsi differenti ma complementari, tra fantasy urbano, figure femminili e atmosfere sospese

La Melograno Art Gallery presenta, dal 14 al 20 maggio 2026, le opere di Edoardo Ceccarelli e Geraldine Gioia, due artisti capaci di esplorare, attraverso linguaggi differenti, il rapporto tra immaginazione, identità e visione. Il vernissage è in programma sabato 16 maggio alle ore 18.

Autodidatta, Geraldine Gioia ha scelto uno strumento semplice e quotidiano come la penna Bic, trasformandolo in un mezzo espressivo sorprendente, capace di unire precisione, profondità e immaginazione. La sua ricerca nasce da un gesto istintivo e definitivo: ogni tratto diventa scelta, ritmo e intenzione.

Le sue opere mettono in relazione due mondi apparentemente lontani: l’universo fantasy e gli scorci reali della città. Figure come la viandante, la principessa dei draghi o la guerriera prendono vita all’interno di piazze, architetture e luoghi familiari, in un continuo dialogo tra fantastico e quotidiano. Ne nasce un linguaggio personale, ironico ma mai superficiale, dove la penna Bic si trasforma in materia, chiaroscuro e atmosfera.

Architetto di formazione, Edoardo Ceccarelli coltiva invece fin dall’adolescenza una relazione profonda con il disegno. Matita, carboncino e pastelli diventano gli strumenti di una ricerca essenziale, costruita sulla forza del segno e sul contrasto tra luce e ombra.

Al centro della sua produzione c’è la figura femminile, non come semplice ritratto realistico ma come simbolo, presenza e archetipo. Le sue donne abitano uno spazio sospeso, colte in gesti intimi o rivolte verso un altrove che rimane fuori campo. Un erotismo sottile e mentale, mai esibito, che dialoga con il fumetto e l’illustrazione senza cadere nella rappresentazione immediata.

La mostra riunisce così due percorsi differenti ma complementari: da una parte il mondo fantastico che irrompe nella realtà, dall’altra la realtà che si trasforma in simbolo e introspezione. Un dialogo continuo tra bianco e nero, immaginazione e osservazione, gesto istintivo e profondità narrativa.

La mostra sarà visitabile alla Melograno Art Gallery con orario 10-12.30 e 16-20. Domenica e festivi apertura 10-12.30 e 17-20, mentre il lunedì mattina la galleria resterà chiusa

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